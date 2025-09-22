5 жутких фильмов ужасов от студии Blumhouse, которые не дадут вам заснуть: у №5 — 98% на RT

Blumhouse уже несколько десятилетий является ведущей студией фильмов ужасов. Кинокомпания, основанная Джейсоном Блумом в 2000 году, завоевала множество наград и породила такие популярные франшизы, как «Паранормальное явление» и «Судная ночь».

А эти 5 картин от студии точно заставят вас спать со светом.

«М3ГАН», 93% на RT

Научно-фантастический фильм ужасов «М3ГАН» появился неожиданно. Он предлагает жуткий взгляд на технологии и искусственный интеллект.

Кукла М3ГАН выступает в роли компаньона для одиноких детей, но в конечном итоге обретает самосознание. В лучших традициях хоррора, это не сулит ничего хорошего для её окружения.

Получился фильм, который выступил в качестве предупреждения о том, что ИИ и жуткие куклы могут причинить большой вред человечеству.

«Паранормальное явление», 83% на RT

Мало кто не видел ни одного фильма из серии «Паранормальное явление». Первая картина стала одним из самых прибыльных проектов Голливуда: при скромном бюджете в 215 тысяч долларов релиз собрал в прокате 194 миллиона, что привело к созданию ещё шести лент.

Большая часть действия происходит ночью, с жуткими звуками и движениями, тенями, а от финала скручивает желудок.

«Черный телефон», 88% на RT

«Черный телефон» — напряжённый триллер с выдающимся саундтреком и достаточным количеством жутких мелочей, поэтому фанаты уже ждут сиквела. Ребёнка похищает серийный убийца, который «играет» с ним, используя для разговоров чёрный дисковый телефон.

Главный герой общается также и с призраками ранее похищенных маньяком детей, чтобы спланировать побег.

«Человек-невидимка», 92% на RT

«Человек-невидимка» очень вольно основан на одноименном романе Герберта Уэллса. Героиню Элизабет Мосс преследует абьюзивный бывший парень, который умеет становиться невидимым. Он буквально психологически изводит ее, заставляя сходить с ума.

Фильм держит зрителей в напряжении до самого конца.

«Прочь», 98% на RT

Фильм «Прочь» позволил Джордану Пилу перейти из новичка в признанные сценаристы-режиссёры. На поверхности это — хоррор-триллер, но в глубине — сатирический взгляд на расизм в современной Америке.

В ленте есть даже юмористические элементы, но при этом она дает ощущение цепкого ужаса.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 свежих фильмов ужасов и триллеров, которые этим летом держали зрителей в страхе.