Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 жутких фильмов ужасов от студии Blumhouse, которые не дадут вам заснуть: у №5 — 98% на RT

5 жутких фильмов ужасов от студии Blumhouse, которые не дадут вам заснуть: у №5 — 98% на RT

22 сентября 2025 13:17
Кадры из фильмов «Человек-невидимка» и «Черный телефон»

Эти ленты удивили зрителей.

Blumhouse уже несколько десятилетий является ведущей студией фильмов ужасов. Кинокомпания, основанная Джейсоном Блумом в 2000 году, завоевала множество наград и породила такие популярные франшизы, как «Паранормальное явление» и «Судная ночь».

А эти 5 картин от студии точно заставят вас спать со светом.

«М3ГАН», 93% на RT

Научно-фантастический фильм ужасов «М3ГАН» появился неожиданно. Он предлагает жуткий взгляд на технологии и искусственный интеллект.

Кукла М3ГАН выступает в роли компаньона для одиноких детей, но в конечном итоге обретает самосознание. В лучших традициях хоррора, это не сулит ничего хорошего для её окружения.

Получился фильм, который выступил в качестве предупреждения о том, что ИИ и жуткие куклы могут причинить большой вред человечеству.

Кадр из фильма «М3ГАН»

«Паранормальное явление», 83% на RT

Мало кто не видел ни одного фильма из серии «Паранормальное явление». Первая картина стала одним из самых прибыльных проектов Голливуда: при скромном бюджете в 215 тысяч долларов релиз собрал в прокате 194 миллиона, что привело к созданию ещё шести лент.

Большая часть действия происходит ночью, с жуткими звуками и движениями, тенями, а от финала скручивает желудок.

Кадр из фильма «Паранормальное явление»

«Черный телефон», 88% на RT

«Черный телефон» — напряжённый триллер с выдающимся саундтреком и достаточным количеством жутких мелочей, поэтому фанаты уже ждут сиквела. Ребёнка похищает серийный убийца, который «играет» с ним, используя для разговоров чёрный дисковый телефон.

Главный герой общается также и с призраками ранее похищенных маньяком детей, чтобы спланировать побег.

Кадр из фильма «Черный телефон»

«Человек-невидимка», 92% на RT

«Человек-невидимка» очень вольно основан на одноименном романе Герберта Уэллса. Героиню Элизабет Мосс преследует абьюзивный бывший парень, который умеет становиться невидимым. Он буквально психологически изводит ее, заставляя сходить с ума.

Фильм держит зрителей в напряжении до самого конца.

Кадр из фильма «Человек-невидимка»

«Прочь», 98% на RT

Фильм «Прочь» позволил Джордану Пилу перейти из новичка в признанные сценаристы-режиссёры. На поверхности это — хоррор-триллер, но в глубине — сатирический взгляд на расизм в современной Америке.

В ленте есть даже юмористические элементы, но при этом она дает ощущение цепкого ужаса.

Кадр из фильма «Прочь»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 свежих фильмов ужасов и триллеров, которые этим летом держали зрителей в страхе.

Фото: Кадры из фильмов «М3ГАН» (2023), «Паранормальное явление»(2007), «Черный телефон» (2022), «Человек-невидимка» (2020), «Прочь» (2017)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Читать дальше 27 сентября 2025
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет Читать дальше 26 сентября 2025
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Читать дальше 26 сентября 2025
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову 5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову Читать дальше 26 сентября 2025
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 25 сентября 2025
5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю 5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю Читать дальше 25 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше