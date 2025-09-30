5 зарубежных военных фильмов, которые стали хитами уже после самой первой сцены: эти кадры не могут забыть зрители

Военные драмы предлагают разнообразные взгляды на истории: некоторые сосредотачиваются на жизни солдат во время тренировок и сражений, в то время как другие показывают ужасы фронта в целом.

Но подобные картины объединяет одно: начальная сцена в драмах должна быть настолько сильной, чтобы сюжет захватил и не отпускал зрителей до самого финала. И эти пять картин справились с задачей.

«Цельнометаллическая оболочка» (1987)

«Цельнометаллическая оболочка» начинается со сцены, где новобранцы прибывают на базовую подготовку и подвергаются унижениям со стороны своего инструктора. Сержант использует оскорбительные выражения, чтобы задеть каждого новичка. Его цель — сделать из них верных солдат, но в итоге он доводит нескольких из них до смерти.

Сцена задает тон всему фильму. Всё внимание Стэнли Кубрика здесь сосредоточено на том, как война разрушает мужчин и зачастую это разрушение приходит изнутри.

«1917» (2019)

Начальная сцена фильма «1917» была блестяще снята. Оператор хотел создать ощущение будто лента снята одним непрерывным кадром и началось это прямо с завязки.

Сцена показывала младшего капрала Шофилда, прислонившегося к дереву с закрытыми глазами. Уже через секунду его отправляют на задание, и он фактически не перестаёт бежать до самого конца фильма, где герой, по иронии судьбы, снова прислонился к дереву, теперь уже истощённый.

Связка начальной и финальной сцен картины похожим кадром стала красивым обрамлением.

«По соображениям совести» (2016)

«По соображениям совести» — это напряжённый военный фильм, в котором Эндрю Гарфилд играет санитара, отказывающегося брать в руки какое-либо оружие.

Лента начинается с показа мёртвых солдат, разбросанных по всему полю боя, затем следуют взрывы и гибель еще большего количества человек. Вид этих людей, бегущих в огне, показывает, почему этот санитар был так настроен избегать ужасов войны и помогать другим.

«Дюнкерк» (2017)

«Дюнкерк» содержит одну из наиболее мощных начальных сцен в истории военного кино. Кристофер Нолан показывает рядового по имени Томми, который уворачивается от вражеского огня на улицах Дюнкерка, прежде чем ему приказывают отступить на пляж.

Этот эпизод предвещает историю о солдатах, постоянно отступающих, пытающихся выжить, в то время как враг, кажется, повсюду.

«Бесславные ублюдки» (2009)

Начальную сцену «Бесславных ублюдков» сложно забыть тем, кто хоть раз смотрел фильм. Персонаж Кристофа Вальца неспеша произносит монолог в доме у человека, в подвале которого прячутся сбежавшие еврейские беженцы.

Уже через несколько минут герой отдаст приказ о казни — те люди были убиты нацистами, сбежала только одна маленькая девочка, которая позже свершит свою месть.

