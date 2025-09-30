Меню
Киноафиша Статьи 5 зарубежных военных фильмов, которые стали хитами уже после самой первой сцены: эти кадры не могут забыть зрители

30 сентября 2025 16:40
Кадры из фильмов «Цельнометаллическая оболочка», «По соображениям совести», «Бесславные ублюдки»

Шедевры было видно сразу.

Военные драмы предлагают разнообразные взгляды на истории: некоторые сосредотачиваются на жизни солдат во время тренировок и сражений, в то время как другие показывают ужасы фронта в целом.

Но подобные картины объединяет одно: начальная сцена в драмах должна быть настолько сильной, чтобы сюжет захватил и не отпускал зрителей до самого финала. И эти пять картин справились с задачей.

«Цельнометаллическая оболочка» (1987)

«Цельнометаллическая оболочка» начинается со сцены, где новобранцы прибывают на базовую подготовку и подвергаются унижениям со стороны своего инструктора. Сержант использует оскорбительные выражения, чтобы задеть каждого новичка. Его цель — сделать из них верных солдат, но в итоге он доводит нескольких из них до смерти.

Сцена задает тон всему фильму. Всё внимание Стэнли Кубрика здесь сосредоточено на том, как война разрушает мужчин и зачастую это разрушение приходит изнутри.

Кадр из фильма «Цельнометаллическая оболочка»

«1917» (2019)

Начальная сцена фильма «1917» была блестяще снята. Оператор хотел создать ощущение будто лента снята одним непрерывным кадром и началось это прямо с завязки.

Сцена показывала младшего капрала Шофилда, прислонившегося к дереву с закрытыми глазами. Уже через секунду его отправляют на задание, и он фактически не перестаёт бежать до самого конца фильма, где герой, по иронии судьбы, снова прислонился к дереву, теперь уже истощённый.

Связка начальной и финальной сцен картины похожим кадром стала красивым обрамлением.

Кадр из фильма «1917»

«По соображениям совести» (2016)

«По соображениям совести» — это напряжённый военный фильм, в котором Эндрю Гарфилд играет санитара, отказывающегося брать в руки какое-либо оружие.

Лента начинается с показа мёртвых солдат, разбросанных по всему полю боя, затем следуют взрывы и гибель еще большего количества человек. Вид этих людей, бегущих в огне, показывает, почему этот санитар был так настроен избегать ужасов войны и помогать другим.

Кадр из фильма «По соображениям совести»

«Дюнкерк» (2017)

«Дюнкерк» содержит одну из наиболее мощных начальных сцен в истории военного кино. Кристофер Нолан показывает рядового по имени Томми, который уворачивается от вражеского огня на улицах Дюнкерка, прежде чем ему приказывают отступить на пляж.

Этот эпизод предвещает историю о солдатах, постоянно отступающих, пытающихся выжить, в то время как враг, кажется, повсюду.

Кадр из фильма «Дюнкерк»

«Бесславные ублюдки» (2009)

Начальную сцену «Бесславных ублюдков» сложно забыть тем, кто хоть раз смотрел фильм. Персонаж Кристофа Вальца неспеша произносит монолог в доме у человека, в подвале которого прячутся сбежавшие еврейские беженцы.

Уже через несколько минут герой отдаст приказ о казни — те люди были убиты нацистами, сбежала только одна маленькая девочка, которая позже свершит свою месть.

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»

Кадры из фильмов «Цельнометаллическая оболочка» (1987), «Бесславные ублюдки» (2009), «Дюнкерк» (2017), «По соображениям совести» (2016), «1917» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
