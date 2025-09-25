5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю

Эти проекты уже стартовали в эфире в сентябре.

Турецкие сериалы продолжают завоевывать сердца российских зрителей. Их популярность только растет с каждым сезоном.

Осень 2025 года не станет исключением — поклонников ждет настоящий праздник. Телеканалы подготовили целый набор новых турецких проектов на любой вкус.

Можно будет погрузиться в трогательные романтические истории или следить за хитросплетениями остросюжетных криминальных драм. Некоторые из этих проектов уже стартовали: самое время их нагнать.

«Камень желаний», Домашний

Турецкий сериал «Камень желаний» рассказывает историю простого рабочего Мустафы. Он живет скромно, но счастливо, с женой Джанан и маленькой дочкой Джемре. Их мир рушится, когда Джанан серьезно заболевает. На операцию нужны деньги, и Мустафа в отчаянии обращается к Якупу.

Во время ссоры Мустафа нечаянно толкает его, и эта случайность становится роковой. Мустафу обвиняют в убийстве и отправляют в тюрьму. Семья распадается: отец за решеткой, а маленькая Джемре оказывается в приюте.

В это же время в богатой семье Араса и Рючхан Рона слушается горе — их сын тяжело болен. Супруги решают взять девочку из приюта. Судьба сводит их именно с Джемре, и жизнь девочки совершает неожиданный поворот.

«Три сестры», Романтичное HD

В сериале «Три сестры» все вращается вокруг судеб Тюркан, Донюш и Дерьи. Несмотря на то, что они живут вместе, каждая из них — полная противоположность другой. Тюркан ослепляет своей красотой, Донюш покоряет искренней добротой, а Дерья идет по жизни с бунтарским огнем внутри.

Сестры дружны и поддерживают друг друга, но их беззаботная жизнь постепенно омрачается. Из прошлого начинают всплывать тайны, и каждой из героинь предстоит пройти через серьезные испытания, которые проверят их характер и родственные узы на прочность.

«Отважный и красавица», Романтичное HD

Сериал «Отважный и красавица» покорил зрителей благодаря блестящей игре звезд турецкого кино Кыванча Татлытуга и Тубы Бюйюкюстюн. Мощная актерская работа даже принесла проекту номинацию на престижную премию «Эмми».

Сюжет вращается вокруг Джесура, который приезжает на родину отца с твердым намерением — отомстить за его смерть. Его план кажется безупречным, но судьба вносит свои коррективы.

Он встречает Сюхан, дочь человека, которого считает своим врагом. Между ними вспыхивает страсть, однако правда о их семьях ставит под вопрос саму возможность быть вместе.

«Госпожа Фазилет и ее дочери», Романтичное HD

Сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери» рассказывает историю матери-одиночки Фазилет, которая растит двух дочерей в бедном районе. Ее старшая дочь, Хазан, — решительная девушка и тренер по боксу. Младшая, Эдже, — семнадцатилетняя романтичная красавица, грезящая о лучшей жизни.

Но у самой Фазилет совсем другие заботы. Она буквально одержима мечтой войти в высший свет Стамбула. И ради этой цели готова использовать своих дочерей как средство для продвижения. Не считаясь с их чувствами, она выстраивает хитрую стратегию по сближению с влиятельным и богатым кланом Эгемен.

«Женщина», Сапфир

Судьба Бахар Чешмели в сериале «Женщина» с детства была непростой. В восемь лет ее оставила мать, а позже она потеряла и отца с бабушкой, которые ее растили. Оставшись совсем одна, Бахар научилась быть сильной.

Повзрослев, она встретила мужчину своей мечты — Сарпа. Их брак казался идеальным, родились двое детей. Но счастье оказалось недолгим. После гибели мужа Бахар снова осталась одна, на этот раз с двумя малышами на руках.

Несмотря на бедность и полное отсутствие помощи, героиня не падает духом. Она изо всех сил борется за то, чтобы дать детям лучшее будущее, каждый день доказывая, что ее сила духа сильнее любых обстоятельств.

