«Мечту Эшрефа» смотрят не только в Турции, но и во всем мире: 5 самых громких турецких сериалов в 2025 году

Новые истории о любви, власти и судьбе, которые моментально стали фаворитами зрителей.

Турецкие сериалы в 2025 году снова показывают, почему они так легко становятся хитами: эмоциональная насыщенность, выразительная картинка и актёрские составы, которые тянут на себе целые миры. Ниже — подборка пяти проектов, которые зрители уже называют лучшими новинками года.

«Если король проиграет» (2025)

История Кенана Барана — богатого и самоуверенного мужчины, который всю жизнь считал себя непогрешимым. Но встреча с Фадимой переворачивает всё с ног на голову.

Сериал работает в двух временных линиях: блеск 1990-х и одиночество человека, который сам разрушил своё прошлое.

Халит Эргенч и Мерве Диздар задают сильный эмоциональный тон, а зрители отмечают масштабность истории и зрелость конфликтов.

«Преемник» (2025)

Главный герой — Серхат, успешный хирург, который решает уйти от давления семьи и строить собственную жизнь в Стамбуле.

Но прошлое возвращает его в Урфу — туда, где всё началось. Ильхан Шен и Айбюке Пусат создают убедительный экранный союз, а поклонники хвалят сериал за темп, глубину персонажей и интенсивность эмоций.

Старт проекта стал одним из самых успешных в году.

«Розы и грехи» (2025)

Мурат Йылдырым и Джемре Байсел становятся центром истории, в которой один скрытый факт способен разрушить целую семью.

Тайный ребёнок, расследование Серхата, столкновение разных миров — сериал держит внимание уже с первых минут. Зрители отмечают аккуратную работу с интригой и мощную химию актёров, а каждая новая серия добавляет драматизма.

«Это море переполнится» (2025)

Самый популярный сериал осени, действие которого разворачивается в Трабзоне. История любви, разрушенной враждой двух кланов, возвращается на новый круг, когда судьба сводит Эсме и Адиля снова.

Улаш Туна Астепе и Дениз Байсал ведут мощную эмоциональную линию, а визуальная составляющая — море, туман, горы — зрители называют «одним из лучших решений сезона».

«Мечта Эшрефа» (2025)

Чагатай Улусой и Демет Оздемир делают эту историю событием. Эшреф — сильный, влиятельный мужчина, который пытается жить без слабостей, но попадает в ловушку собственных чувств.

Сериал сочетает криминальную драму и историю любви, а второй сезон только повысил его позиции в рейтингах и сделал проект международным хитом.

