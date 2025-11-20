Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мечту Эшрефа» смотрят не только в Турции, но и во всем мире: 5 самых громких турецких сериалов в 2025 году

«Мечту Эшрефа» смотрят не только в Турции, но и во всем мире: 5 самых громких турецких сериалов в 2025 году

20 ноября 2025 07:58
Кадры из сериалов «Если король проиграет», «Розы и грехи», «Мечта Эшрефа»

Новые истории о любви, власти и судьбе, которые моментально стали фаворитами зрителей.

Турецкие сериалы в 2025 году снова показывают, почему они так легко становятся хитами: эмоциональная насыщенность, выразительная картинка и актёрские составы, которые тянут на себе целые миры. Ниже — подборка пяти проектов, которые зрители уже называют лучшими новинками года.

«Если король проиграет» (2025)

История Кенана Барана — богатого и самоуверенного мужчины, который всю жизнь считал себя непогрешимым. Но встреча с Фадимой переворачивает всё с ног на голову.

Сериал работает в двух временных линиях: блеск 1990-х и одиночество человека, который сам разрушил своё прошлое.

Халит Эргенч и Мерве Диздар задают сильный эмоциональный тон, а зрители отмечают масштабность истории и зрелость конфликтов.

https://static.kinoafisha.info/k/series_shots/1920x1080/upload/series/frames/3/6/9/11963/756745554544.jpg

«Преемник» (2025)

Главный герой — Серхат, успешный хирург, который решает уйти от давления семьи и строить собственную жизнь в Стамбуле.

Но прошлое возвращает его в Урфу — туда, где всё началось. Ильхан Шен и Айбюке Пусат создают убедительный экранный союз, а поклонники хвалят сериал за темп, глубину персонажей и интенсивность эмоций.

Старт проекта стал одним из самых успешных в году.

«Розы и грехи» (2025)

Мурат Йылдырым и Джемре Байсел становятся центром истории, в которой один скрытый факт способен разрушить целую семью.

Тайный ребёнок, расследование Серхата, столкновение разных миров — сериал держит внимание уже с первых минут. Зрители отмечают аккуратную работу с интригой и мощную химию актёров, а каждая новая серия добавляет драматизма.

«Розы и грехи»

«Это море переполнится» (2025)

Самый популярный сериал осени, действие которого разворачивается в Трабзоне. История любви, разрушенной враждой двух кланов, возвращается на новый круг, когда судьба сводит Эсме и Адиля снова.

Улаш Туна Астепе и Дениз Байсал ведут мощную эмоциональную линию, а визуальная составляющая — море, туман, горы — зрители называют «одним из лучших решений сезона».

«Это море переполнится» (2025)

«Мечта Эшрефа» (2025)

Чагатай Улусой и Демет Оздемир делают эту историю событием. Эшреф — сильный, влиятельный мужчина, который пытается жить без слабостей, но попадает в ловушку собственных чувств.

Сериал сочетает криминальную драму и историю любви, а второй сезон только повысил его позиции в рейтингах и сделал проект международным хитом.

«Мечта Эшрефа» (2025)

Вам также будет интересно: Тест: советские мамы смотрят на вас из кино — узнаете всех без подсказок?

Фото: Кадры из сериалов «Если король проиграет», «Розы и грехи», «Мечта Эшрефа», «Это море переполнится», «Преемник»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вместо Доа теперь Чимен, а Омер связался с мафией: что ждет «Клюквенный щербет» в 114 серии Вместо Доа теперь Чимен, а Омер связался с мафией: что ждет «Клюквенный щербет» в 114 серии Читать дальше 20 ноября 2025
На «ИВИ» среди турецких проектов лидируют эти 3 сериала: в этом сезоне зрители смотрят их запоем – список без «Клюквенного щербета» На «ИВИ» среди турецких проектов лидируют эти 3 сериала: в этом сезоне зрители смотрят их запоем – список без «Клюквенного щербета» Читать дальше 19 ноября 2025
Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха Читать дальше 19 ноября 2025
Звезда «Лейлы» блистает в новом хите: «Розы и грехи» смотрят даже те, кто устал от турецких сериалов – интересно, что за семейная тайна на этот раз? Звезда «Лейлы» блистает в новом хите: «Розы и грехи» смотрят даже те, кто устал от турецких сериалов – интересно, что за семейная тайна на этот раз? Читать дальше 19 ноября 2025
Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников Читать дальше 21 ноября 2025
Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото) Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото) Читать дальше 21 ноября 2025
Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры) Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры) Читать дальше 21 ноября 2025
Зрители ждут от «Судного дня» повторения старого сценария, но это огромная ошибка: фильм станет не началом, а концом эпохи Зрители ждут от «Судного дня» повторения старого сценария, но это огромная ошибка: фильм станет не началом, а концом эпохи Читать дальше 21 ноября 2025
«Слишком хорошо сыграл мерзопакостную тварь»: после сериала «Как приручить лису» карьера этого актера не будет прежней «Слишком хорошо сыграл мерзопакостную тварь»: после сериала «Как приручить лису» карьера этого актера не будет прежней Читать дальше 21 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше