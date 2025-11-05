5 стран, 5 жанров и ни одной проходной премьеры: на Netflix вышли новинки, о которых скоро заговорят все — есть даже неожиданный проект из Индии

Новинки недели на Netflix получились разнообразными: здесь и драма, и триллер, и историческая картина. Все проекты художественные, и каждый предлагает свой тон — от мрачной классики до камерных семейных историй.

«Франкенштейн» (Frankenstein)

Готическая драма, США

Гильермо дель Торо обращается к роману Мэри Шелли и делает историю Виктора Франкенштейна камерной, почти интимной. Оскар Айзек и Джейкоб Элорди ведут этот сюжет как диалог двух сущностей, которым тесно в одном мире.

«Смерть от молнии» (Death by Lightning)

Историческая драма, США

Мини-сериал Бениоффа и Вайсса о президенте Джеймсе Гарфилде и его убийце Чарльзе Гито. Майкл Шеннон и Мэттью Макфэйден задают тон: напряжённая политическая хроника превращается в историю о личных мотивах и ошибках, которые изменили страну.

«Когда ты рядом» (As You Stood By)

Психологическая драма, Южная Корея

Две женщины решают покончить с насилием в семье, но в их план вмешивается неожиданный свидетель. Корейская школа снова работает точно: эмоции — на первом плане, действие — в подчинении.

«Барамулла» (Baramulla)

Мистический триллер, Индия

Расследование похищений детей постепенно выходит за рамки обычной криминальной фабулы. Город скрывает секреты, а сюжет балансирует между реальностью и легендами.

«Манго» (Mango)

Семейная драма, Дания

Поездка матери и дочери в испанский сад манго превращается в разговор, которого они десятилетиями избегали. Это спокойное кино про ответственность, любовь и необходимость иногда начинать заново.

