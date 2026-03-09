Меню
Киноафиша Статьи 5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований

9 марта 2026 14:44
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Кажется, смотреть такое намного интереснее, чем сам сериал.

Пятый сезон «Первого отдела» закончился, и поклонники Брагина и Шибанова уже начали скучать по их расследованиям. Сериал снова оборвался на самом напряженном моменте. НТВ решил не оставлять зрителей без любимых героев и выпустил неожиданный бонус.

В эфир вышел специальный выпуск программы «Новые русские сенсации» под названием «Первый отдел. Новые тайны». В сети этот выпуск уже называют секретной серией сериала.

Новый выпуск длится около 50 минут и фактически продолжает атмосферу «Первого отдела». Следователь Юрий Брагин снова берется за громкие дела, вокруг которых годами ходят слухи.

В программе разбирают сразу несколько загадок. Речь идет об убийстве русской стюардессы в Дубае, загадочном похищении семейной пары миллиардеров и одном из самых известных преступлений конца XX века. Следователь Брагин пытается разобраться в истории гибели Игоря Талькова, который был застрелен в 1991 году.

Создатели выпуска обещают неожиданные версии и новые детали. Поклонники сериала уже называют этот эпизод своеобразным продолжением пятого сезона.

Иногда одного дополнительного расследования достаточно, чтобы снова вернуть зрителей в мир «Первого отдела». Особенно если за дело берется сам Брагин.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
