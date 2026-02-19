Меню
5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами

5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами

19 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Первый отдел»

Хорошие новости для фанатов детектива с Иваном Колесниковым.

«Первый отдел» вернулся и сделал это громко. В понедельник, 16 февраля, на НТВ стартовал пятый сезон детективного хита, и цифры говорят сами за себя.

Премьера показала лучшие результаты за последние пять лет среди всех сериалов на российском телевидении. В аудитории 4+ проект собрал рейтинг 6,5% при доле 25,2%. В категории 18+ показатели еще выше: рейтинг 7,7% и доля 26,4%.

Для фанатов это не просто сухая статистика, а подтверждение того, что история по-прежнему держит в напряжении. «Первый отдел» остается редким примером сериала, который с каждым сезоном не теряет, а наращивает интерес, пишет «Триикс Медиа» со ссылкой на НТВ.

Пятый сезон только начался, а уже ясно: впереди еще много громких дел и жестких развязок. И интерес к ним растет день ото дня.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
