5 сезон «Полярного» получился откровенно слабым: спасает сериал только один актер – и речь не про Пореченкова

23 декабря 2025 13:46
Кадр из сериала «Полярный»

Новые серии разочаровали фанатов.

На канале ТНТ вышел пятый сезон сериала «Полярный». Заканчивается ситком символично — празднованием Нового года.

Но несмотря на радостную атмосферу, впечатление от просмотра у публики неоднозначное. По мнению зрителей, сезон получился слабым, запал авторов иссяк, и эпизоды спасает лишь один персонаж.

Сюжет 5 сезона «Полярного»

В пятом сезоне в жизнь Вити Громова врывается его далёкое прошлое. Спокойствие нарушает неожиданное возвращение Марины — бывшей любви Вити, с которой его связывают не только воспоминания, но и тёмные тайны 90-х. Вместе с ней появляется сын Макс, добавляя новых вопросов.

Но на этом проблемы не заканчиваются. На свободе оказывается авторитет Барабуля, который намерен вернуть себе влияние и заполучить миллиардный губернаторский грант на строительство курорта.

Теперь Вите предстоит сражаться на два фронта: защищать свой бизнес от старого врага и разбираться с внезапно ожившими тайнами прошлого.

Кадр из сериала «Полярный»

Отзывы о 5 сезоне «Полярного»

Зрители отметили, что новинка вызвала разочарование. Самой слабой показалась центральная сюжетная линия, она же любовная. А новые герои, такие как взрослый сын главного героя, не вызывают интерес и кажутся клишированным.

Приятным бонусом поклонники назвали лишь персонажа Кирилла Полухина — актер в образе криминального авторитета весь сезон терроризировал город.

Кадр из сериала «Полярный»

Герой хорошо удался исполнителю, не зря Полухин — мастер криминального жанра на НТВ. Но для целого сезона «Полярного» одного попавшего в точку персонажа мало.

«Надо было закончить после второго сезона, тут уже сам Пореченков уставший, Витя Громов ни с чем справиться не может», «Даже не хватило сил досмотреть. От первого сезона остались только персонажи», «Этот сезон хоть чуть интереснее совершенно беспомощного китайского, во многом из-за харизмы Кирилла Полухина. В остальном сюжетные дыры ужасные», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каком городе снимали сериал «Полярный».

Фото: Кадры из сериала «Полярный»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
