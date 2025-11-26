Меню
5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии

5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии

26 ноября 2025 15:42
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Такой совет дали авторы проекта.

Первый сезон «Очень странных дел» вышел почти десятилетие назад — даже фанаты уже помнят не все. До премьеры пятого сезона остались только сутки, и зрители волнуются, что не успеют освежить сюжет в памяти.

Но создатели сериала успокоили поклонников. Пересматривать все четыре сезона не нужно, достаточно ориентироваться на ключевые серии — а на них хватит и вечера.

Какие серии стоит посмотреть

Братья Даффеер выделили четыре эпизода, которые станут идеальным марафоном по подготовке к финалу истории Одиннадцать и ее друзей. Из второго сезона стоит освежить в памяти четвертую и шестую серии — именно здесь закладываются основы мифологии Изнанки.

А из четвертого сезона ключевыми станут седьмой и девятый эпизоды, где раскрывается связь важных персонажей.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

График выхода «Очень странных дел»

Финальный сезон подарит зрителям настоящий праздничный марафон. Первые четыре эпизода появятся на Netflix 27 ноября в 4:00 по московскому времени.

Затем 25 декабря, в рождественский вечер, выйдут следующие три серии. А кульминацией станет грандиозный двухчасовой финал, который можно будет посмотреть 31 декабря.

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
