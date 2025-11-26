5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии

Первый сезон «Очень странных дел» вышел почти десятилетие назад — даже фанаты уже помнят не все. До премьеры пятого сезона остались только сутки, и зрители волнуются, что не успеют освежить сюжет в памяти.

Но создатели сериала успокоили поклонников. Пересматривать все четыре сезона не нужно, достаточно ориентироваться на ключевые серии — а на них хватит и вечера.

Какие серии стоит посмотреть

Братья Даффеер выделили четыре эпизода, которые станут идеальным марафоном по подготовке к финалу истории Одиннадцать и ее друзей. Из второго сезона стоит освежить в памяти четвертую и шестую серии — именно здесь закладываются основы мифологии Изнанки.

А из четвертого сезона ключевыми станут седьмой и девятый эпизоды, где раскрывается связь важных персонажей.

График выхода «Очень странных дел»

Финальный сезон подарит зрителям настоящий праздничный марафон. Первые четыре эпизода появятся на Netflix 27 ноября в 4:00 по московскому времени.

Затем 25 декабря, в рождественский вечер, выйдут следующие три серии. А кульминацией станет грандиозный двухчасовой финал, который можно будет посмотреть 31 декабря.