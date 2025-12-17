Меню
5 сезон «Очень странных дел» упал с пьедестала из-за другого хита Netflix: всего 4 серии по 30 минут, но захватывает с головой

17 декабря 2025 21:31
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Идеально для предновогодней суеты.

Пятый сезон «Очень странных дел» стартовал как событие года: 59,6 миллиона просмотров, первые строчки чартов и ощущение, что Хоукинс снова стал центром мира. Но в преддверии праздников случилось неожиданное — сериал братьев Даффер уступил первое место на Netflix проекту, который весит всего около двух часов и смотрится за один вечер. Речь о «Человеке против младенца» с Роуэном Аткинсоном.

И это не провал «Очень странных дел», а симптом сезона.

Почему победил «Человек против младенца»

Секрет успеха прост и даже немного старомоден. «Мужчина против младенца» — это четыре короткие серии по полчаса, понятный юмор и Аткинсон в образе человека, который снова и снова проигрывает бытовому хаосу. Смотреть можно фоном, в компании, между делами — сериал не требует концентрации, знания лора и эмоциональной подготовки.

В праздничные дни зритель выбирает не сложные мифологии и тревожные кульминации, а комфорт. И в этом смысле история про неловкого взрослого и младенца выигрывает у мрачного научно-фантастического эпоса без шансов.

Праздничный сдвиг вкусов

Смена лидера в чартах говорит о важной тенденции. В декабре Netflix перестаёт быть платформой для «глубокого погружения» и превращается в общее пространство — для семейных просмотров, поездок, разговоров на кухне. «Очень странные дела» — сериал, который хочется смотреть внимательно и в одиночестве. А «Человек против младенца» — тот самый вариант «включить для всех».

Это не конкуренция качества, а конкуренция настроения.

Но это временно

Важно помнить: пятый сезон «Очень странных дел» вышел не полностью. Уже 25 декабря зрителей ждут новые эпизоды, а финал сезона запланирован на 31-е. С такой фан-базой сериал почти наверняка вернёт себе первое место — вопрос лишь времени.

Итог

Победа «Человека против младенца» — не сенсация и не знак усталости от больших сериалов. Это календарь. В декабре зритель выбирает простое, тёплое и смешное. А в январе снова будет готов к монстрам, порталам и большим эмоциям. Netflix это понял — и просто подстроился.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
