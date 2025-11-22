5 сезон «Очень странных дел» приближается: и вот 7 моментов, без которых вы его не поймёте

Пятый сезон «Очень странных дел» выходит уже совсем скоро (26 ноября), и, вполне закономерно, что после трёхлетнего перерыва зрители могут запутаться в деталях. Чтобы вернуться в Хоукинс без ступора, стоит вспомнить самые важные элементы прошлой главы.

Самые болезненные потери

Финал четвёртого сезона унёс Эдди Мансона и оставил Макс в коме. Её сердце остановилось почти на минуту, и хотя Илевен вернула её к жизни, в Пустоте Макс больше нет — судьба героини остаётся открытой.

Илевен снова сильна

Проект «Нина» восстановил способности Эль и даже усилил их. После финальных событий именно она станет ключевой фигурой в битве с Векной.

Хоппер жив и вернулся домой

После российской тюрьмы Хоппер оказался в Хоукинсе — измученный, но готовый к бою. Его линия снова переплетается с историей Илевен.

Вилл чувствует Векну

Связь Уилла с Тёмной стороной никуда не делась. Он ощущает присутствие Векны и понимает: тот пережил нападение команды и готов к новой атаке.

На Хоукинс надвигается вторжение

Разломы между мирами разорвали город, а споры Изнанки уже оседают на улицах. Граница истончена — пятая глава начнётся фактически с оккупации.

Изнанка застряла в 1983-м

Мир по ту сторону остановился в день исчезновения Уилла. Причина пока не названа — но сезон точно раскроет, почему время там не движется.

Векна — это «Один»

Главное открытие прошлого сезона: Векна — Генри Крил, тот самый Первый. Их битва с Илевен открыла первый разлом. Это связывает все события сериала одним узлом — и теперь придётся распутывать его до конца.

Также прочитайте: 100% критиков советуют этот детективный мини-сериал из Великобритании: досмотрите до третьей серии и не пожалеете