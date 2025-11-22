Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 сезон «Очень странных дел» приближается: и вот 7 моментов, без которых вы его не поймёте

5 сезон «Очень странных дел» приближается: и вот 7 моментов, без которых вы его не поймёте

22 ноября 2025 07:00
«Очень странные дела»

Перед финалом важно освежить в памяти ключевые события.

Пятый сезон «Очень странных дел» выходит уже совсем скоро (26 ноября), и, вполне закономерно, что после трёхлетнего перерыва зрители могут запутаться в деталях. Чтобы вернуться в Хоукинс без ступора, стоит вспомнить самые важные элементы прошлой главы.

Самые болезненные потери

Финал четвёртого сезона унёс Эдди Мансона и оставил Макс в коме. Её сердце остановилось почти на минуту, и хотя Илевен вернула её к жизни, в Пустоте Макс больше нет — судьба героини остаётся открытой.

Илевен снова сильна

Проект «Нина» восстановил способности Эль и даже усилил их. После финальных событий именно она станет ключевой фигурой в битве с Векной.

Хоппер жив и вернулся домой

После российской тюрьмы Хоппер оказался в Хоукинсе — измученный, но готовый к бою. Его линия снова переплетается с историей Илевен.

Вилл чувствует Векну

Связь Уилла с Тёмной стороной никуда не делась. Он ощущает присутствие Векны и понимает: тот пережил нападение команды и готов к новой атаке.

На Хоукинс надвигается вторжение

Разломы между мирами разорвали город, а споры Изнанки уже оседают на улицах. Граница истончена — пятая глава начнётся фактически с оккупации.

Изнанка застряла в 1983-м

Мир по ту сторону остановился в день исчезновения Уилла. Причина пока не названа — но сезон точно раскроет, почему время там не движется.

Векна — это «Один»

Главное открытие прошлого сезона: Векна — Генри Крил, тот самый Первый. Их битва с Илевен открыла первый разлом. Это связывает все события сериала одним узлом — и теперь придётся распутывать его до конца.

Также прочитайте: 100% критиков советуют этот детективный мини-сериал из Великобритании: досмотрите до третьей серии и не пожалеете

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не уступают хитам Netflix: 6 российских криминальных сериалов с рейтингом 8.2+, о которых говорят даже скептики Не уступают хитам Netflix: 6 российских криминальных сериалов с рейтингом 8.2+, о которых говорят даже скептики Читать дальше 22 ноября 2025
Кто стоит за финансовыми заговорами и дворцовыми интригами: 2 мощных сериала-триллера с рейтингами выше 7 Кто стоит за финансовыми заговорами и дворцовыми интригами: 2 мощных сериала-триллера с рейтингами выше 7 Читать дальше 22 ноября 2025
7,9 против 7,0 — зрители ругали «Метод 3», но рейтинг показывает: он уже лучше 2 сезона 7,9 против 7,0 — зрители ругали «Метод 3», но рейтинг показывает: он уже лучше 2 сезона Читать дальше 22 ноября 2025
«Ну закрутили…» — 4-я серия «Вампиров средней полосы 3» закончилась предательством, которое зрители обсуждают взахлёб «Ну закрутили…» — 4-я серия «Вампиров средней полосы 3» закончилась предательством, которое зрители обсуждают взахлёб Читать дальше 22 ноября 2025
Ад под видом идеальной семьи: сериал «Дьявол в семье» показывает реальную историю блогера, которая морила голодом собственных детей Ад под видом идеальной семьи: сериал «Дьявол в семье» показывает реальную историю блогера, которая морила голодом собственных детей Читать дальше 22 ноября 2025
Война Таргариенов продолжается: «Дом Дракона» получает четвёртый сезон — и может продлиться дальше Война Таргариенов продолжается: «Дом Дракона» получает четвёртый сезон — и может продлиться дальше Читать дальше 22 ноября 2025
«Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен «Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен Читать дальше 22 ноября 2025
Явление отца-маньяка, выстрел и побег: чем закончился сериал «Как приручить лису» Явление отца-маньяка, выстрел и побег: чем закончился сериал «Как приручить лису» Читать дальше 22 ноября 2025
Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот Читать дальше 22 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше