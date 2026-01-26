Меню
Сериалы от Netflix и других платформ, которые по непонятной причине не стали хитами в 2025 году, хотя у них были все шансы

26 января 2026 07:00
«Гипернож»

Иногда самые точные истории выходят без громких премьер, скандалов и недельных обсуждений в соцсетях.

В 2025 году на стримингах появилось немало сериалов, которые не стали массовыми хитами, но оказались куда интереснее многих раскрученных проектов.

Мы собрали пять таких историй — разных по жанру и тону, но одинаково достойных внимания.

«Хэл и Харпер»

Сериал Купера Раффа для платформы Mubi — это камерная история о брате и сестре, связанных не только родством, но и общей травмой.

Рафф сам играет Хэла, его экранной сестрой стала Лили Рейнхарт, а в роли отца появляется Марк Руффало.

Это сериал о созависимости, внутренних шутках и попытке повзрослеть, когда прошлое постоянно тянет назад. Без громких сюжетных трюков — только точные диалоги и узнаваемые ситуации.

«Хэл и Харпер»

«Гипернож»

Корейский медицинский триллер от Disney+ показывает мир нейрохирургии без романтики и героизма.

Пак Ын-бин играет бывшего вундеркинда, которая днём работает фармацевтом, а ночью проводит нелегальные операции.

Когда в её жизни вновь появляется бывший наставник, между ними начинается борьба за власть, знания и контроль. Сериал держится на конфликте амбиций и этики, а не на медицинских чудесах.

«Те, кто выжил»

Австралийский мини-сериал Netflix по роману Джейн Харпер разворачивается в прибрежном городке, где прошлое никогда не отпускает.

Пятнадцать лет назад шторм унёс несколько жизней, и новая трагедия заставляет жителей снова говорить о старых ранах.

Это медленный, атмосферный детектив о вине и памяти, где природа играет не меньшую роль, чем персонажи.

«Те, кто выжил»

«Лучшая сестра»

Триллер Amazon Prime Video строится на столкновении двух женщин, связанных общим прошлым и одним мужчиной. Джессика Бил и Элизабет Бэнкс играют сестёр, чьи жизни пересекаются после убийства.

Сериал методично распутывает семейные тайны и не предлагает простых симпатий — здесь каждый персонаж неудобен и по-своему прав.

«Король гольфа»

Тёплая драмеди Apple TV с Оуэном Уилсоном в роли бывшего спортсмена, который делает ставку на трудного подростка. Гольф здесь — лишь фон для истории о второй попытке, наставничестве и поиске новой семьи.

Сериал не давит на эмоции и не старается быть «мотивирующим», но именно этим и подкупает, пишет kanobu.ru.

Фото: Кадр из сериала «Хэл и Харпер», «Гипернож», «Те, кто выжил» 
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
