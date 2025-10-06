5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты

В 90-е годы на телеэкраны вышло немало сериалов — как российских, так и зарубежных. С течением времени они неизбежно устарели: их визуальный стиль, спецэффекты, а порой и актерская игра сегодня кажутся наивными, а сюжетные ходы — предсказуемыми.

Однако вопреки этой устарелости они обрели вторую жизнь в цифровую эпоху. Отдельные сцены, диалоги и персонажи были вырваны из первоначального контекста и превратились в мемы у современной молодежи в соцсетях.

«Зена — королева воинов»

Ещё задолго до «Ведьмака» зрители смотрели фэнтези-проект и персонажа, сражающегося с монстрами. Сначала Зена засветилась в сериале про Геракла, а потом получила собственный проект. И что удивительно — сейчас «Зену — королеву воинов» вспоминают даже чаще, чем историю про сына Зевса. Всё благодаря харизматичной Люси Лоулесс в главной роли.

Один из её кадров стал настоящим интернет-хитом. Там Зена отчаянно кричит на поле боя. Этот вопль для многих стал символом ярости и угрозы. Хотя на самом деле героиня просто зовёт своего спутника. Но к этому моменту прекрасно подходят любые шутки про гнев и бешенство.

«Секс в большом городе»

«Секс в большом городе» когда-то произвел настоящий фурор. Этот откровенный сериал смело говорил о личной жизни взрослых женщин. Зрители могли выбрать себе героиню по душе — каждая из четверки подруг обладала ярким характером.

Именно это разнообразие и подарило шоу мемное бессмертие. Нежные цитаты идеально ложатся на образ мечтательной Шарлотты. Едкие замечания будто созданы для саркастичной Саманты.

А самый узнаваемый кадр запечатлел всех четверых — они смотрят через окно на любовные игры соседей. Этот символ удивления теперь живёт своей жизнью в интернете.

«Мистер Бин»

Весь сериал «Мистер Бин» состоит всего из 14 серий. А ведь многим казалось, что их не меньше сотни. Молчаливый герой Роуэна Аткинсона покорил зрителей своими абсурдными проделками и удивительным талантом попадать в нелепые положения.

Благодаря богатой мимике и гротескному поведению практически любой момент из шоу может стать мемом. Однако самый узнаваемый образ — это его задумчивое ожидание в чистом поле. Именно с таким выражением лица мы все ждём опаздывающих друзей или курьера с заказом.

«Друзья»

«Друзья» стали настоящим культурным кодом для целого поколения. Шестерка таких разных героев умудрялась находить общий язык и быть опорой друг для друга. Каждый фанат хотя бы раз в жизни говорил «Привет» голосом Росса или напевал безумную песенку Фиби.

Практически под каждую жизненную ситуацию в этом сериале найдётся мем. Но есть один поистине легендарный момент. Это лицо Джоуи, когда он осознал, кто настоящий отец ребёнка Рэйчел. Его удивление стало в Сети воплощением реакции на неожиданные новости.

«Твин Пикс»

В девяностые все только и обсуждали: «Кто убил Лору Палмер?». Загадочная смерть школьницы из маленького городка взволновала не только обычных зрителей, но и самых важных персон. Агент Купер, расследующий это дело, моментально покорил весь мир.

Секрет успеха «Твин Пикса» не только в причудливой смеси детектива и мистики. Здесь есть и трогательная мелодрама, и неожиданный юмор. А ещё — множество колоритных персонажей, которых просто невозможно забыть.

Одна сцена стала настоящим интернет-достоянием. Знаковое появление Дейла Купера в сериале — он едет в машине и надиктовывает отчёт своей помощнице Дайане. Этот момент теперь считается символом всех наших голосовых сообщений.

