5 самых больших просчетов сериала «Кольца власти»: фанатам Толкина особенно больно на это смотреть, ведь они знают правду

«Властелин колец: Кольца власти» стал поистине событием в мире телевидения, установив рекорд по бюджету производства. Этот проект впервые показывает события Второй Эпохи Средиземья, что само по себе является амбициозной задачей.

Однако именно интерпретация книг Джона Толкина вызвала наиболее оживлённые дискуссии. Хотя создатели сериала заявляют об использовании материалов из приложений к основной трилогии, их подход к первоисточнику отличается вольностями — хронология событий и канонические детали подверглись переработке.

И это вызвало особую критику со стороны внимательных поклонников творчества Толкина.

Образ хоббитов

Проект «Кольца власти» знакомит зрителей с харфутами — одним из трёх племён хоббитов, чьё присутствие во Второй Эпохе стало предметом дискуссий. Персонажи Нори и Поппи фактически противоречат установленным канонам, поскольку у Толкина отсутствуют упоминания о хоббитах в событиях этого исторического периода.

Вероятно, введение этих персонажей служит инструментом фан-сервиса, чтобы создать эмоциональную связь со зрителями.

Сжатие хронологии

Ещё на стадии подготовки к производству стало очевидно, что хронологическая структура сериала подвергнется уплотнению. Хотя аналогичные приёмы применялись в кинотрилогии Питера Джексона, адаптация Amazon демонстрирует беспрецедентный масштаб — создатели предприняли попытку вместить трёхтысячелетнюю историю Второй Эпохи в рамки пяти сезонов.

События и персонажи, разделённые у Толкина веками, в сериале существуют в едином временном потоке. Между эпохами нет плавных переходов, и возникает ощущение хронологического хаоса.

Семья Галадриэль

В оригинальных текстах Толкина отсутствуют указания на участие Галадриэль в боевых операциях против Саурона во время Второй Эпохи, тогда как создатели проекта представляют её как одержимую воительницу.

При этом, сценаристы игнорируют многие аспекты. Например, сцены с Гил-галадом, отдающим ей распоряжения, выглядят необоснованными — согласно установленной иерархии, Галадриэль являлась равной ему по положению и даже превосходила в возрасте.

Другой Гил-галад

Интерпретация образа Гил-галада в сериале тоже демонстрирует радикальный отход от канона. В оригинальной мифологии Толкина он олицетворяет собой идеал мудрого правителя. Однако в адаптации от этого наследия остаётся лишь оболочка.

Зрители видят властного «менеджера», демонстрирующего пренебрежительное отношение к представителям других эльфийских народов. Это противоречит не только духу первоисточника, но и всему политическому устройству Средиземья.

Создание эльфийских колец

Авторы сериала кардинально переосмыслили ключевой эпизод толкиновской мифологии — процесс создания эльфийских колец. Согласно канону, три кольца были выкованы без непосредственного участия Саурона, причём их изготовление предшествовало созданию колец для других рас.

В адаптации этот сюжет получает иную трактовку: Тёмный Властелин лично вовлечён в ковку эльфийских артефактов. А Элронд кажется слишком уж подозрительным — тогда как в оригинале прозрение эльфов наступает значительно позже, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

