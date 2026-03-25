5 провальных ужастиков, из которых случайно получились отличные комедии: все настолько плохо, что даже… смешно

Фильмы категории Г, которые состарились явно не так, как надеялись их создатели.

Иногда ужастики проваливаются с таким оглушительным треском, что выдают новую форму искусства — непреднамеренную комедию. Когда режиссёрский замысел и конечный результат расходятся настолько, что зритель вместо мурашек по коже начинает рыдать от смеха.

Collider собрал топ-5 таких картин, которые вошли в историю не как страшные, а как безумно смешные. Здесь нет места тонкому психологическому ужасу — только чистая, концентрированная абсурдность.

От эпидемии самоубийств, которую вызывают… обиженные растения («Явление») и птиц-убийц с графикой из дешевой компьютерной игры 90-х («Птицекалипсис: Шок и трепет») до фильма, где половина хронометража — это вставки из первой части для экономии на съёмках.

Что с ними пошло не так? Всё сразу: нулевые бюджеты на спецэффекты, деревянные диалоги, сюжеты, бьющие наповал своей нелогичностью, и игра актёров, балансирующая между «мне на все плевать» и истерикой.

Но именно эта тотальная «неудачность» и подарила им вторую жизнь на полуночных кинопоказах и в сердцах фанатов плохого кино.

Эти фильмы — живое доказательство того, что страх — понятие относительное. А вот смех — универсален.