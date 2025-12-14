Меню
5 пропавших девушек и убийство 30-летней давности: НТВ выпускает 2 сериала, где следователи заняты поиском маньяка

14 декабря 2025 09:25
Кадр из сериала «Ночной», «Тамбовский волк»

Эти крупные проекты телеканала объединяет тема тяжёлых преступлений, требующих упрямства и острых умственных решений.

В перой половине 2026 года на НТВ выйдут два новых сериала, в центре которых — работа следователей, столкнувшихся с самыми запутанными делами.

Оба проекта разворачивают охоту на убийц, чьи действия потрясают не только коллег, но и местное сообщество.

«Ночной» — следствие без улик

В «Ночном» майор Жерехов, опытный оперативник из Мурома, годами охотится за преступниками, но личные трагедии сделали его замкнутым.

Следователь Иволгина убеждает его взяться за дело «Невидимки» — серийного убийцы, чьи жертвы, молодые девушки, исчезают без следа, а тела находят в заброшенных местах с признаками ритуальных постановок.

«Ночной»

Улик почти нет, начальство не поддерживает, но Иволгина продолжает расследование в частном порядке, настаивая, что маньяк действует в регионе.

Постепенно Жерехов понимает: за серией исчезновений стоит реальный убийца, и это дело требует от него не только профессионализма, но и готовности взглянуть в глаза собственным страхам.

Режиссёр: Алан Дзоциев.

В ролях: Константин Стрельников, Владимир Виноградов, Игорь Хрипунов, Елена Лотова, Павел Гайдученко, Екатерина Иванова.

«Тамбовский волк» — убийство прошлого, которое рушит настоящее

В «Тамбовском волке» Максим Волков работает в уголовном розыске Тамбова.

Его жизнь переворачивается, когда на день рождения он получает анонимный подарок — старую видеокассету с записью убийства его отца, которое произошло тридцать лет назад.

«Тамбовский волк»

Максиму предстоит не только разобраться с этим шокирующим фактом, но и продолжить поиск маньяка, чьи следы ведут через бытовые преступления и недавние трагедии.

В команду к Волкову приходит новый сотрудник из Москвы, между ними возникают доверительные отношения, но и новые тайны.

Режиссёр: Михаил Кабанов.

В ролях: Алексей Демидов, Дмитрий Быковский-Ромашов, Марк Овчинников, Алексей Нилов, Сергей Колос, Кристина Убелс.

Также прочитайте: Опер, которого едва не убил Палач: НТВ выпускает детективный сериал от режиссёра «Ментовских войн» — и он просто обязан стать хитом

Фото: Кадр из сериала «Ночной», «Тамбовский волк»
Анна Адамайтес
