5 причин посмотреть «Большую землю» со звездой «Слова пацана» и «Подслушано в Рыбинске» — драма с фестивальными наградами выходит 5 марта

Для тех, кому не нужен экшн, а тяжелая и глубокая драма.

Совсем скоро в кинотеатрах стартует драма «Большая земля». Трейлер уже показали компании VERETENO и Star Media, а премьера назначена на 5 марта.

Фильм Юлии Трофимовой, режиссера «Лгуньи», успел отметиться на фестивале «Окно в Европу» и получил две награды, но интерес к картине не только фестивальный. Вот пять причин обратить внимание на эту премьеру.

Фестивальное признание. «Большая земля» получила Премию Гильдии продюсеров России и приз президента фестиваля оператору Михаилу Дементьеву. Визуально остров снят холодно и точно, без украшательства. История с нервом. Марфа возвращается на тихоокеанский остров, где выросла. Ее отец, которого играет Павел Майков, был смотрителем маяка. Здесь же появляется сводный брат Илья, и их общая тайна постепенно выходит наружу. Актерский дуэт во времени. Илью играют Артем Быстров и Рузиль Минекаев в молодости. Прием работает на ощущение разрыва между прошлым и настоящим. Образ кита. Он появляется у берегов не ради эффектной картинки, а как метафора того, от чего нельзя скрыться, пишет портал «Русское кино в ТОПе». Сильный состав. В фильме также снялись Евгений Дмитриев, Владислав Ветров, Евгений Харитонов, Капитолина Соболь и Платон Герасимов.

«Большая земля» — это не громкая жанровая история, а спокойная, местами тяжелая драма о вине и памяти. Фильм может показаться неспешным, но именно в этом его ритме и смысл. Если вам ближе не экшен, а разговор о людях и их прошлом, эту премьеру стоит иметь в виду.