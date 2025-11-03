5 причин, почему «Невский» лучше культовых советских хитов: «Следствие ведут ЗнаТоКи» и рядом не стояло

Меню
3 ноября 2025 14:44
Кадр из сериала «Невский»

В Сети нашли преимущества сериала с Антоном Васильевым.

Сериал «Невский» с каждым сезоном собирает всё больше поклонников. Зрители с искренним нетерпением следят за новостями о предстоящем выходе свежих эпизодов.

Некоторые из них проводят смелые параллели, сравнивая проект с культовыми советскими детективами. В отдельных обсуждениях даже звучат мнения, что классические ленты прошлых лет уступают «Невскому». И на это есть несколько причин.

Сюжет

Сюжет «Невского» выстроен настолько динамично, что от экрана просто не оторваться. Некоторые зрители признаются, что легко смотрят по десять серий за один день. Каждый эпизод содержит свою интригу — особый крючок, который не позволяет переключить канал.

Классические советские детективы часто лишены такого напряжения. Например, «Следствие ведут ЗнаТоКи» — это скорее отдельные новеллы, где не хватает острой сюжетной перчинки.

«Ну а какие-нибудь "Профессия — следователь" или "Визит к минотавру" вообще досматриваешь, словно из-под палки. Интриги там минимум», — пишут зрители.

Кадр из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи»

Экшен

«Невский» поражает своей энергией и динамикой. Каждая серия наполнена напряженными погонями, перестрелками и запутанными интригами. Герои постоянно оказываются в опасных ситуациях — кого-то берут в заложники, кого-то шантажируют, против кого-то плетут заговоры.

Это разительно отличается от неторопливого ритма советского кино.

«Как это контрастирует с тягучей кинокартиной, где трое потрепанных мужчин уныло бредут по печальной помойке», — заметили в Сети, имея в виду фильм «Андрей Рублев».

Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Игра актеров

В советском кино зрители видели настоящих звёзд — от Евгения Леонова до Леонида Куравлева. Их мастерство казалось недосягаемой высотой.

В «Невском» совсем другая история. Герои порой играют нарочито просто, даже с некоторой неряшливостью.

Но именно это и создаёт эффект подлинности. Они словно сошли с экрана в нашу реальность — похожи на соседей, коллег или случайных прохожих.

Кадр из сериала «Невский»

Характеры героев

В «Невском» практически отсутствует деление на однозначно положительных и отрицательных персонажей. Конечно, и в советском кино встречались сложные характеры — вспомним Хмыря и Косого из «Джентльменов удачи» или очаровательного авантюриста Милославского.

Но в большинстве случаев герои советских картин оставались ярко выраженными типажами. В «Невском» же каждый персонаж сочетает в себе противоречивые качества.

Паша Семёнов одновременно служит закону и нарушает его. А Фома балансирует между криминалом и искренней патриотичностью городу.

Кадр из сериала «Невский»

Виды Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург в «Невском» предстает перед зрителем совершенно по-новому. Ни «Ирония судьбы», ни «Осенний марафон» не показывали город так полно и целостно. В тех картинах Питер возникал лишь фрагментарно, отдельными лоскутами.

«А в "Невском" красивые планы города на Неве мелькают в каждой серии. Снято всё очень здорово! Я смотрел и часто узнавал знакомые места», — пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 глупейших киноляпа в сериале «Невский».

Фото: Кадры из сериалов «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Невский», фильма «Андрей Рублев» (1966)
Светлана Левкина
