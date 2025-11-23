Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 номинаций, 95% от критиков, 8,3 балла от зрителей: этот норвежский фильм влюбил в себя Европу — сюжет человечный и добрый

5 номинаций, 95% от критиков, 8,3 балла от зрителей: этот норвежский фильм влюбил в себя Европу — сюжет человечный и добрый

23 ноября 2025 19:35
«Сентиментальная ценность»

Картина Йоакима Триера стала лидером списка номинантов Европейской киноакадемии.

«Сентиментальная ценность» (2025) Йоакима Триера получила 5 номинаций на премию Европейской киноакадемии — включая «лучший европейский фильм», «режиссёра», «сценариста» и обе актёрские категории.

На этот фон накладываются впечатляющие цифры: 95% одобрения критиков на Rotten Tomatoes, 8,3 балла от зрителей на Кинопоиске и 7,9 на IMDb. Гран-при Канн лишь закрепил статус фильма задолго до европейских наград.

История семьи, которая пытается вернуть баланс

Сюжет начинается с двух сестёр — Норы и Агнес. Нора работает актрисой и сталкивается с паническими атаками.

Агнес растит сына и держит дом на плечах. После развода родителей и смерти матери они живут в режиме тихого выживания, но неожиданно возвращается прошлое.

«Сентиментальная ценность» (2025)

Возвращение отца и попытка снять последний фильм

Отец, режиссёр Густав Борг, появляется после долгих лет отсутствия и предлагает Норе главную роль в своём финальном проекте.

Она отказывается — слишком много недоговорённого. Густав берёт на роль американскую актрису Рейчел Кэмп, и именно этот шаг запускает цепочку перемен, в которой отец пытается вернуть доброе отношение дочерей.

Дом как носитель семейной памяти

Съёмки проходят в старом доме семьи. Критики отмечают монтажные эпизоды, превращающие пространство в символ наследия, которое герои долго не замечали.

Дом становится полноправным участником истории, объединяя то, что казалось потерянным.

Триер создаёт кино, где важны эмоции, а не внешние эффекты. Именно эта ясность и сделала «Сентиментальную ценность» фаворитом Европейской киноакадемии.

Также прочитайте: «Злой 3» не будет: зато Боуэн Янг считает, что мы можем рассчитывать на спин-офф про второстепенных героев

Фото: Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
170 локаций, 207 актеров и более 500 человек массовки: фильм о самом громком сезоне советского футбола раскрыл дату премьеры — уже на старте 170 локаций, 207 актеров и более 500 человек массовки: фильм о самом громком сезоне советского футбола раскрыл дату премьеры — уже на старте Читать дальше 24 ноября 2025
Что за тайное общество показывают в «Битве за битвой»? «Рождественские искатели приключений» — это след масонов и Ку-клукс-клана одновременно Что за тайное общество показывают в «Битве за битвой»? «Рождественские искатели приключений» — это след масонов и Ку-клукс-клана одновременно Читать дальше 24 ноября 2025
«Смешанные рецензии? Не смешите зрителей»: «Злая 2» получает 92% одобрения и становится хитом «Смешанные рецензии? Не смешите зрителей»: «Злая 2» получает 92% одобрения и становится хитом Читать дальше 22 ноября 2025
95% свежести и 88 баллов: «Сны поездов» только-только вышли на Netflix — но зрители и критики хвалят наперебой 95% свежести и 88 баллов: «Сны поездов» только-только вышли на Netflix — но зрители и критики хвалят наперебой Читать дальше 22 ноября 2025
Всплыло спустя 20 лет: Нолан рассказал о неснятой «Трое», над которой уже даже начал работать Всплыло спустя 20 лет: Нолан рассказал о неснятой «Трое», над которой уже даже начал работать Читать дальше 22 ноября 2025
Вайнштейны давили, критики морщились — а теперь этот забытый фильм с Мэттом Дэймоном ворвался в топ-10 Netflix Вайнштейны давили, критики морщились — а теперь этот забытый фильм с Мэттом Дэймоном ворвался в топ-10 Netflix Читать дальше 21 ноября 2025
Любовь, Каппадокия и общее детство: фильм «Два мира, одно желание» заставил даже скептиков признать — турки мастерски снимают мелодрамы Любовь, Каппадокия и общее детство: фильм «Два мира, одно желание» заставил даже скептиков признать — турки мастерски снимают мелодрамы Читать дальше 21 ноября 2025
Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58% Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58% Читать дальше 20 ноября 2025
Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото) Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото) Читать дальше 24 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше