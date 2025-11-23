5 номинаций, 95% от критиков, 8,3 балла от зрителей: этот норвежский фильм влюбил в себя Европу — сюжет человечный и добрый

«Сентиментальная ценность» (2025) Йоакима Триера получила 5 номинаций на премию Европейской киноакадемии — включая «лучший европейский фильм», «режиссёра», «сценариста» и обе актёрские категории.

На этот фон накладываются впечатляющие цифры: 95% одобрения критиков на Rotten Tomatoes, 8,3 балла от зрителей на Кинопоиске и 7,9 на IMDb. Гран-при Канн лишь закрепил статус фильма задолго до европейских наград.

История семьи, которая пытается вернуть баланс

Сюжет начинается с двух сестёр — Норы и Агнес. Нора работает актрисой и сталкивается с паническими атаками.

Агнес растит сына и держит дом на плечах. После развода родителей и смерти матери они живут в режиме тихого выживания, но неожиданно возвращается прошлое.

Возвращение отца и попытка снять последний фильм

Отец, режиссёр Густав Борг, появляется после долгих лет отсутствия и предлагает Норе главную роль в своём финальном проекте.

Она отказывается — слишком много недоговорённого. Густав берёт на роль американскую актрису Рейчел Кэмп, и именно этот шаг запускает цепочку перемен, в которой отец пытается вернуть доброе отношение дочерей.

Дом как носитель семейной памяти

Съёмки проходят в старом доме семьи. Критики отмечают монтажные эпизоды, превращающие пространство в символ наследия, которое герои долго не замечали.

Дом становится полноправным участником истории, объединяя то, что казалось потерянным.

Триер создаёт кино, где важны эмоции, а не внешние эффекты. Именно эта ясность и сделала «Сентиментальную ценность» фаворитом Европейской киноакадемии.

