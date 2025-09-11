Меню
Киноафиша Статьи 5 мини-сериалов, в которых нельзя пропускать ни одного эпизода: рейтинг от 8 до 9,4

5 мини-сериалов, в которых нельзя пропускать ни одного эпизода: рейтинг от 8 до 9,4

11 сентября 2025 08:27
Кадры из сериалов «Грызня», «Хранители», «Братья по оружию»

Эти проекты точно заслуживают внимания.

В то время как некоторым длительным телешоу можно простить наличие нескольких провальных эпизодов, мини-сериалы должны демонстрировать лишь отличные сюжеты. С этой задачей справляются не все проекты. Но у этих пяти картин все получилось.

«Грызня», 8,0

В хите Netflix в центре внимания — два незнакомца, у которых произошел инцидент на дороге. Этот единственный момент дорожной ярости быстро перерастает в затяжную вражду. Каждая из 10 серий «Грызни» — ключевая для понимания сериала и ведет к оглушительному финалу.

Кадр из сериала «Грызня»

«Что знает Оливия», 8,3

Сериал «Что знает Оливия» — довольно меланхоличная история о женщине, которая изо всех сил пытается преодолеть свою ревность, апатию и эгоизм. Главную роль учительницы на пенсии, живущей в приморском городке, исполнила Фрэнсис Макдорманд.

Каждый из 4 эпизодов содержит небольшой временной скачок, поэтому их лучше не пропускать.

Кадр из сериала «Что знает Оливия»

«Хранители», 8,2

Сериал «Хранители» являются сиквелом как комикса Алана Мура, так и адаптации Зака Снайдера. События происходят спустя более 30 лет после того, как Эдриан Вайдт сбросил инопланетянина, похожего на кальмара, на Нью-Йорк.

Персонажи в «Хранителях» на протяжении 9 серий борются с последствиями мира, где Мстители в масках, которых раньше считали героями, оказались вне закона.

Кадр из сериала «Хранители»

«Чернобыль», 9,3

Один из величайших мини-сериалов последнего десятилетия показывает события непосредственно перед взрывом Чернобыльской атомной электростанции и все, что происходило дальше. Всего за пять серий «Чернобылю» удается исследовать множество аспектов трагедии.

Каждый эпизод точно заслуживает просмотра.

Кадр из сериала «Чернобыль»

«Братья по оружию», 9,4

Каждая серия «Братьев по оружию» настолько уникальна, что проект можно смотреть почти в любом порядке. Это довольно жестокий пересказ того, через что пришлось пройти людям из 101-й воздушно-десантной дивизии во время вторжения в контролируемую нацистами Европу.

Каждый из 10 эпизодов частично фокусируется на одном конкретном солдате, поэтому серии не стоит пропускать.

Кадр из сериала «Братья по оружию»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 мини-сериала с идеальным сюжетом и финалом.

Фото: Кадры из сериалов «Что знает Оливия», «Грызня», «Хранители», «Чернобыль», «Братья по оружию»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
