5 культовых сериалов в жанре фантастики из 2000-х: они до сих пор лучше всех новинок, вместе взятых

Рейтинги проектов говорят сами за себя.

Научная фантастика сегодня переживает настоящий золотой век. Стриминги и эпоха престижных сериалов открыли для жанра невероятные горизонты. Но поклонники всё чаще с особой ностальгией вспоминают нулевые годы.

Именно тогда на экраны пришли по-настоящему смелые концепции, масштабные миры и сюжеты, которые сформировали современный облик фантастики. Это произведения, которым до сих пор трудно найти равных, даже при нынешних огромных бюджетах и технологиях. Вот несколько таких уникальных проектов.

«Герои», 7,5

Проект «Герои» стартовал в уникальный момент. Тогда сериалы о супергероях только готовились завоевать всеобщую любовь. Его главная находка — показать абсолютно обычных людей, внезапно получивших сверхспособности — выглядела по-настоящему свежо и смело.

Успех пришёл благодаря ставке не на зрелищность, а на психологию. Переживания Питера Петрелли или Хиро Накамуры были настолько искренними, что превосходят многие современные драмы из вселенных Marvel и DC.

Постепенно сюжет сплетал судьбы множества персонажей, создавая ощущение огромного, живого мира. Этот эффект ощущается до сих пор. Антигерой Сайлар и вовсе стал одним из самых ярких телезлодеев своего времени, предвосхитив моду на сложных антагонистов.

Многие современные шоу пытались повторить магическую формулу «Героев» — сплав личной драмы и фантастики. Но того самого чувства глобальной загадки, всеобщей взаимосвязи и нарастающего напряжения, которое царило в первом сезоне, повторить так и не удалось.

«Хранилище 13», 7,6

Сериал «Хранилище 13» в конце нулевых занял свою особенную нишу. Он сочетал процедурный формат, основанный на исторических реликвиях, с очень тёплыми и живыми отношениями героев.

Вместо футуристичных технологий шоу черпало вдохновение в прошлом — мифах, легендах и человеческих эмоциях. Получилась бесконечно изобретательная история, свободная от привычных жанровых штампов.

Особую магию проекту придавала связь между агентами Питом Латтимером и Майкой Беринг. Их искренняя химия позволяла мгновенно переходить от весёлых шуток к настоящей драме. А такие персонажи, как эксцентричный Стив Джинкс, добавляли вселенной загадочности и непредсказуемости.

Ни один современный фантастический сериал так и не сумел воспроизвести ту самую уникальную атмосферу.

«Светлячок», 8,9

Сериал «Светлячок» смешал космическую одиссею с духом дикого фронтира, собрав при этом один из самых харизматичных экипажей в истории фантастики.

Во главе стоял капитан Малкольм Рейнольдс, а вокруг него сплотилась команда ярких индивидуальностей. Каждый — от верной Зои до загадочной Ривер — добавлял свои краски в общую, почти семейную атмосферу корабля.

Секрет вечной популярности шоу — в его уникальном мире. Создатели не заваливали зрителя сложными терминами. Вместо этого они показывали будни, диалоги и привычные детали, через которые вселенная обретала историю и объём.

Несмотря на короткую жизнь на экране, ни один современный космический сериал не смог повторить магию «Светлячка». Его неповторимая атмосфера, дух товарищества и человеческая достоверность до сих пор остаются эталоном.

«Грань», 8,4

Сериал «Грань» совершил смелый ход, объединив два формата. Он сочетал в себе процедуральный сериал с «монстрами недели» и грандиозную сагу о параллельных мирах.

Первые серии были полны выдумки и тревожной атмосферы, но их сердцем всегда были отношения между Оливией Данэм, Питером Бишопом и гениальным Уолтером Бишопом.

Именно эта связь между героями придавала смысл даже самым безумным научным концепциям. По мере того как история обрастала новыми мирами и двойниками, «Грань» превращалась в один из самых оригинальных фантастических проектов своего времени.

Многие современные шоу стремятся к кинематографическому размаху, но лишь единицы могут сравниться с «Гранью» в балансе структуры и глубине персонажей.

«Остаться в живых», 8,3

Сериал «Остаться в живых» произвёл настоящую революцию на ТВ. Он сплавил воедино научную фантастику, глубокую психологическую драму и невероятно сложную загадку.

Игра актёров — от Джека Шепарда и Кейт до харизматичного Джона Локка — создала ту самую эмоциональную основу. Именно она удерживала зрителей даже в самых головокружительных сюжетных виражах.

Использование флешбэков, линия путешествий во времени и медленное раскрытие секретов Острова стали новым стандартом. С тех пор очень немногим проектам удалось так же искусно совместить грандиозную вселенную с историями простых людей, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.