5 культовых голливудских фильмов, которые в СССР боялись смотреть, чтобы не попасть в тюрьму: в списке даже «Звездные войны»

25 апреля 2026 19:00
Кадры из фильмов «Крёстный отец», «Звёздные войны», «Эммануэль»

Вокруг этих лент сложился определенный миф.

В Советском Союзе существовала система государственного контроля над содержанием фильмов, и в отдельных случаях нарушения в этой сфере могли обернуться для человека уголовным делом или финансовым крахом. В интернете можно встретить рассказы о том, как сотрудники милиции проверяли квартиры: заглядывали в окна, проникали внутрь и конфисковывали видеокассеты с боевиками или эротикой. На практике ситуация была менее острой.

В Уголовном кодексе РСФСР имелась норма, предусматривавшая наказание за создание, распространение и рекламу материалов интимного содержания. Другая часть той же статьи касалась продукции, пропагандирующей насилие и жестокость.

Реальный тюремный срок грозил владельцам подпольных видеопрокатов, которые показывали нелегальные западные фильмы за деньги. Однако сам по себе просмотр запрещённых лент официально не преследовался.

К 1980-м годам в СССР набралось множество кинолент, которые распространялись неофициально, в частных разговорах. Сегодня эти работы признаны мировой классикой, но в своё время они попали под запрет по разным соображениям.

«Крёстный отец»

Оскароносный фильм Фрэнсиса Форда Копполы советские цензоры сочли опасным, поскольку он, с их точки зрения, приукрашивал мафию и жестокость. Власти видели в нём прославление преступности, которую в стране официально отрицали.

По некоторым данным, запрет был введён на высшем партийном уровне. Картина находилась в «чёрном списке» около 20 лет и вышла в прокат только в 1990 году.

«Рэмбо 3»

Причиной запрета стал открытый антисоветский подтекст. В боевике советские военнослужащие изображены как жестокие злодеи, что воспринималось как политическая провокация. Кроме того, фильм содержит много сцен насилия.

В 1990 году лента попала в Книгу рекордов Гиннесса по количеству экранных смертей — 132 трупа. Для советского зрителя такой уровень жестокости считался чрезмерным.

«Звёздные войны»

Премьера первой части совпала с пиком холодной войны. Президент США Рональд Рейган использовал термин «звёздные войны» для описания космической гонки, а СССР назвал «империей зла». Советская сторона быстро отреагировала: фильм восприняли как элемент идеологической борьбы со стороны Америки.

«Сияние»

Насилие, психологическое напряжение и тема распада семьи в этом фильме шли вразрез с принятыми в СССР нормами кинематографа. К тому же жанр хорроров в советском кино не пользовался поддержкой.

«Эммануэль»

Эротические сцены и идея сексуального освобождения противоречили советским моральным установкам. Французскую картину расценили как откровенную порнографию, а её демонстрацию в нелегальных видеосалонах преследовали особенно строго.

Стоит заметить, что похожая судьба постигла «Эммануэль» и в ряде западных стран — фильм прошёл через множество запретов, прежде чем получил статус классики.

Фото: Кадры из фильмов «Эммануэль» (1974), «Сияние» (1980), «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» (1977), «Рэмбо 3» (1988), «Крёстный отец» (1972)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
