5 криминальных сериалов, у которых каждый сезон — на вес золота: Collider признал их лучшими, а зрители это подтверждают

Эти картины не скатились ни на середине, ни к финалу — и их высокие рейтинги это доказывают.

Редкий случай, когда мнение критиков и зрителей совпадает. Портал Collider выбрал пять сериалов, которые не теряли качества ни в одном сезоне.

И с этим сложно спорить — зрительские рейтинги только подтверждают: эти проекты смотрят, пересматривают и считают эталоном жанра.

«Щит» (2002–2008)

Детектив Вик Макки руководит специальным отрядом в Лос-Анджелесе, но его методы часто выходят за рамки закона.

Уже первая серия шокирует поступком, последствия которого тянутся до финала.

«Щит» стал одной из первых телесаг, где главный герой и антигерой — одно и то же лицо.

«Лучше звоните Солу» (2015–2022)

Приквел «Во все тяжкие» оказался не просто дополнением, а полноценной историей о моральных компромиссах.

Джимми Макгилл, превращающийся в Сола Гудмана, пытается выжить между законом и преступным миром.

Сериал сочетает юридическую драму, юмор и точное попадание в характеры.

«Прослушка» (2002–2008)

Каждый сезон — новый слой Балтимора: полиция, порт, школы, политика, пресса. Создатель Дэвид Саймон сделал из сериала настоящий социологический роман, где преступность — лишь симптом куда более глубоких проблем.

Это не просто криминал, а портрет общества.

«Клан Сопрано» (1999–2007)

Мафия, психоанализ и семейные разборки — Тони Сопрано живёт между двух миров, пытаясь совмещать преступный бизнес и сессии у психотерапевта.

Каждая серия — микс трагедии, цинизма и тонкого юмора. Именно с «Клана Сопрано» началась новая эра телевидения.

«Во все тяжкие» (2008–2013)

Учитель химии становится производителем мета, и с каждым сезоном его падение становится всё глубже.

«Во все тяжкие» — это не просто криминальная сага, а точное исследование человеческой амбиции и разрушения личности.

Сценарий, актёрская работа и режиссура здесь безупречны.