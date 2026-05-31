Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 5 криминальных сериалов, у которых каждый сезон — на вес золота: Collider признал их лучшими, а зрители это подтверждают

5 криминальных сериалов, у которых каждый сезон — на вес золота: Collider признал их лучшими, а зрители это подтверждают

31 мая 2026 10:00
Кадры из сериалов «Лучше звоните Солу», «Клан Сопрано», «Во все тяжкие»

Эти картины не скатились ни на середине, ни к финалу — и их высокие рейтинги это доказывают.

Редкий случай, когда мнение критиков и зрителей совпадает. Портал Collider выбрал пять сериалов, которые не теряли качества ни в одном сезоне.

И с этим сложно спорить — зрительские рейтинги только подтверждают: эти проекты смотрят, пересматривают и считают эталоном жанра.

«Щит» (2002–2008)

Детектив Вик Макки руководит специальным отрядом в Лос-Анджелесе, но его методы часто выходят за рамки закона.

Уже первая серия шокирует поступком, последствия которого тянутся до финала.

«Щит» стал одной из первых телесаг, где главный герой и антигерой — одно и то же лицо.

«Щит»

«Лучше звоните Солу» (2015–2022)

Приквел «Во все тяжкие» оказался не просто дополнением, а полноценной историей о моральных компромиссах.

Джимми Макгилл, превращающийся в Сола Гудмана, пытается выжить между законом и преступным миром.

Сериал сочетает юридическую драму, юмор и точное попадание в характеры.

«Прослушка» (2002–2008)

Каждый сезон — новый слой Балтимора: полиция, порт, школы, политика, пресса. Создатель Дэвид Саймон сделал из сериала настоящий социологический роман, где преступность — лишь симптом куда более глубоких проблем.

Это не просто криминал, а портрет общества.

«Прослушка»

«Клан Сопрано» (1999–2007)

Мафия, психоанализ и семейные разборки — Тони Сопрано живёт между двух миров, пытаясь совмещать преступный бизнес и сессии у психотерапевта.

Каждая серия — микс трагедии, цинизма и тонкого юмора. Именно с «Клана Сопрано» началась новая эра телевидения.

«Во все тяжкие» (2008–2013)

Учитель химии становится производителем мета, и с каждым сезоном его падение становится всё глубже.

«Во все тяжкие» — это не просто криминальная сага, а точное исследование человеческой амбиции и разрушения личности.

Сценарий, актёрская работа и режиссура здесь безупречны.

Фото: Кадры из сериалов «Лучше звоните Солу», «Клан Сопрано», «Во все тяжкие», «Щит», «Прослушка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хотите острых ощущений без хорроров? Ловите 4 сериала, основанных на реальных событиях - забудете как дышать Хотите острых ощущений без хорроров? Ловите 4 сериала, основанных на реальных событиях - забудете как дышать Читать дальше 30 мая 2026
«Бред сивой кобылы», а еще «Все голые и противные, сплошная грязь и пошлятина»: за что хаят на чем свет стоит ту самую легендарную «Игру престолов» «Бред сивой кобылы», а еще «Все голые и противные, сплошная грязь и пошлятина»: за что хаят на чем свет стоит ту самую легендарную «Игру престолов» Читать дальше 1 июня 2026
Не помог даже Джеки Чан: почему продолжение «Каратэ-пацана» не выходило целых 15 лет Не помог даже Джеки Чан: почему продолжение «Каратэ-пацана» не выходило целых 15 лет Читать дальше 1 июня 2026
836 смертей — в этом фильме героев вообще не жалели: а потом вышла «Игра престолов» и побила рекорд в 6 раз 836 смертей — в этом фильме героев вообще не жалели: а потом вышла «Игра престолов» и побила рекорд в 6 раз Читать дальше 31 мая 2026
Когда апокалипсис пошел не по плану: 5 фильмов с необычной идеей конца света Когда апокалипсис пошел не по плану: 5 фильмов с необычной идеей конца света Читать дальше 31 мая 2026
В подвале — египетские ценности, а наверху — разруха: где на самом деле снимали «Аббатство Даунтон»? В подвале — египетские ценности, а наверху — разруха: где на самом деле снимали «Аббатство Даунтон»? Читать дальше 30 мая 2026
Он сильнее всех, но не непобедим: раскрываем главную уязвимость Хоумлендера из «Пацанов» (его-таки можно одолеть) Он сильнее всех, но не непобедим: раскрываем главную уязвимость Хоумлендера из «Пацанов» (его-таки можно одолеть) Читать дальше 29 мая 2026
Почему Рика и Карла Граймс убрали из рейтингового сериала «Ходячие мертвецы» Почему Рика и Карла Граймс убрали из рейтингового сериала «Ходячие мертвецы» Читать дальше 29 мая 2026
Эти фильмы — настоящая «машина времени», превращающая на вечер в подростков: 4 комедии в духе «Американского пирога» Эти фильмы — настоящая «машина времени», превращающая на вечер в подростков: 4 комедии в духе «Американского пирога» Читать дальше 28 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше