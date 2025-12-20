Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри

5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри

20 декабря 2025 22:00
Кадры из фильмов «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002), «Один дома» (1990), «Ёлки 3» (2013), «Пережить Рождество» (2004)

Фильмы заменят консультации мастеров.

Иногда лучшие идеи дизайна приходят не из журналов, а с экрана. Практически в любом зимнем или рождественском фильме спрятана целая энциклопедия стилей и настроений. Там можно найти любые полезные секреты: от цветовой палитры и способа нарядить ёлку до милых, почти забытых традиций вроде самодельных гирлянд или особого способа заворачивать подарки.

Мы нашли самые интересные идеи в любимых фильмах — от ностальгической классики до современных ромкомов. Они помогут создать по-настоящему душевное пространство для праздника.

«Гарри Поттер»

Сложно назвать историю про Гарри Поттера такой уж новогодней. Но каждый раз, когда наступает декабрь, весь Хогвартс по сюжету преображается в зимнюю страну чудес.

Большой зал становится магическим пространством, где с потолка падает снег, а в воздухе парят сотни свечей.

Другой важный атрибут — огромные рождественские ели. Их украшают золотыми шарами, звёздами, полумесяцами и лентами.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

«Один дома»

Красный и зелёный — основные цвета праздника в доме Маккалистеров. Сочная палитра проявляется в коврах, обоях, текстиле и даже домашних растениях. Поэтому праздничный декор усиливает уют, который царит в доме круглый год.

На ёлке висят глянцевые шары и разноцветные гирлянды, над камином развешаны носки для подарков. На полках и столиках расставлены венки, хвойные веточки с яблоками и деревянные фигурки.

Кадр из фильма «Один дома»

«Принц на Рождество»

Эта рождественская мелодрама — настоящий учебник по классическому праздничному украшению. Доминируют всё те же тёплые оттенки: красный, зелёный и золотой.

Но вместо привычных шаров на первый план выходит пуансеттия, или рождественская звезда. Её крупные алые цветы становятся главным акцентом не только на ёлке.

Отдельные ветки с цветами образуют нарядную гирлянду над камином. Их дополняют развешанные открытки, тонкие огоньки гирлянды и пара массивных подсвечников с классическими свечами.

Кадр из фильма «Принц на Рождество»

«Ёлки»

В одной из новелл «Ёлок» дети создают очень душевное украшение, которое легко повторить. Его секрет — в тёплых воспоминаниях.

Нужно просто распечатать семейные новогодние фотографии разных лет, найти старые поздравительные открытки и закрепить их на верёвочке с помощью прищепок. Именно так украсила свою комнату девочка Настя из истории про папу.

Между фотографиями и открытками можно добавить воздушные бумажные снежинки, которые легко вырезать самим, или лёгкие помпоны из пряжи.

Кадр из фильма «Елки»

«Пережить Рождество»

Если ёлка в доме небольшая, на помощь приходит классическое правило — обилие мишуры и фигурных украшений. Именно этот приём спасает праздничную атмосферу в фильме «Пережить Рождество».

Мишурой можно эффектно оформить арки и дверные проёмы, создавая ощущение волшебного портала. Гирлянда с крупными лампами добавит света и подчеркнёт объём пространства.

Кадр из фильма «Пережить Рождество»

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест по фильмам франшизы «Ёлки».

Фото: Кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень» (2001), «Один дома» (1990), «Принц на Рождество» (2017), «Пережить Рождество» (2004), «Елки» (2010)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Европа Плюс» выбрала 10 нашумевших фильмов 2025 года — от «F1» с Питтом до «Франкенштейна» «Европа Плюс» выбрала 10 нашумевших фильмов 2025 года — от «F1» с Питтом до «Франкенштейна» Читать дальше 18 декабря 2025
Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе? Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе? Читать дальше 16 декабря 2025
Пока НТВ тянет с 8-м сезоном «Невского»: возьмите на заметку 4 детективных сериала, которые держат нерв не хуже Пока НТВ тянет с 8-м сезоном «Невского»: возьмите на заметку 4 детективных сериала, которые держат нерв не хуже Читать дальше 20 декабря 2025
Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем Читать дальше 20 декабря 2025
Не только Тирион Ланнистер из «Игры престолов»: 5 ролей Питера Динклейджа, которые доказывают его величие даже при росте 135 см Не только Тирион Ланнистер из «Игры престолов»: 5 ролей Питера Динклейджа, которые доказывают его величие даже при росте 135 см Читать дальше 19 декабря 2025
Овен на Гриффиндоре, а Скорпион — на Слизерине: определяем факультет в Хогвартсе по вашему знаку зодиака Овен на Гриффиндоре, а Скорпион — на Слизерине: определяем факультет в Хогвартсе по вашему знаку зодиака Читать дальше 18 декабря 2025
Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов Читать дальше 17 декабря 2025
Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает Читать дальше 21 декабря 2025
Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма Читать дальше 21 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше