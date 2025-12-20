5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри

Иногда лучшие идеи дизайна приходят не из журналов, а с экрана. Практически в любом зимнем или рождественском фильме спрятана целая энциклопедия стилей и настроений. Там можно найти любые полезные секреты: от цветовой палитры и способа нарядить ёлку до милых, почти забытых традиций вроде самодельных гирлянд или особого способа заворачивать подарки.

Мы нашли самые интересные идеи в любимых фильмах — от ностальгической классики до современных ромкомов. Они помогут создать по-настоящему душевное пространство для праздника.

«Гарри Поттер»

Сложно назвать историю про Гарри Поттера такой уж новогодней. Но каждый раз, когда наступает декабрь, весь Хогвартс по сюжету преображается в зимнюю страну чудес.

Большой зал становится магическим пространством, где с потолка падает снег, а в воздухе парят сотни свечей.

Другой важный атрибут — огромные рождественские ели. Их украшают золотыми шарами, звёздами, полумесяцами и лентами.

«Один дома»

Красный и зелёный — основные цвета праздника в доме Маккалистеров. Сочная палитра проявляется в коврах, обоях, текстиле и даже домашних растениях. Поэтому праздничный декор усиливает уют, который царит в доме круглый год.

На ёлке висят глянцевые шары и разноцветные гирлянды, над камином развешаны носки для подарков. На полках и столиках расставлены венки, хвойные веточки с яблоками и деревянные фигурки.

«Принц на Рождество»

Эта рождественская мелодрама — настоящий учебник по классическому праздничному украшению. Доминируют всё те же тёплые оттенки: красный, зелёный и золотой.

Но вместо привычных шаров на первый план выходит пуансеттия, или рождественская звезда. Её крупные алые цветы становятся главным акцентом не только на ёлке.

Отдельные ветки с цветами образуют нарядную гирлянду над камином. Их дополняют развешанные открытки, тонкие огоньки гирлянды и пара массивных подсвечников с классическими свечами.

«Ёлки»

В одной из новелл «Ёлок» дети создают очень душевное украшение, которое легко повторить. Его секрет — в тёплых воспоминаниях.

Нужно просто распечатать семейные новогодние фотографии разных лет, найти старые поздравительные открытки и закрепить их на верёвочке с помощью прищепок. Именно так украсила свою комнату девочка Настя из истории про папу.

Между фотографиями и открытками можно добавить воздушные бумажные снежинки, которые легко вырезать самим, или лёгкие помпоны из пряжи.

«Пережить Рождество»

Если ёлка в доме небольшая, на помощь приходит классическое правило — обилие мишуры и фигурных украшений. Именно этот приём спасает праздничную атмосферу в фильме «Пережить Рождество».

Мишурой можно эффектно оформить арки и дверные проёмы, создавая ощущение волшебного портала. Гирлянда с крупными лампами добавит света и подчеркнёт объём пространства.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест по фильмам франшизы «Ёлки».