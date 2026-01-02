5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях

Фильмы и сериалы Netflix, основанные на реальных событиях, занимают особое место в библиотеке платформы и всегда пользуются интересом зрителей. Их ценность заключается в редком сочетании развлекательного формата с эмоциональной достоверностью.

Особенность этих картин в том, что они часто раскрывают закулисье известных скандалов, политических решений или личных драм. Именно баланс между увлекательным повествованием и уважением к реальной истории делает такие проекты на Netflix столь популярными и обсуждаемыми.

«Добрый медбрат»

В центре сюжета — не детектив или следователь, а обычная медсестра Эми. Она замечает тревожную закономерность в смертях пациентов. Её подозрения всё больше фокусируются на новом, внешне спокойном и компетентном коллеге — Чарльзе Каллене.

Что начинается как смутное беспокойство, медленно перерастает в ужасающую уверенность: она вынуждена каждую смену дежурить бок о бок с человеком, который, по её мнению, является хладнокровным убийцей.

Особую силу фильму «Добрый медбрат» придаёт тот факт, что это не вымысел. Чарльз Каллен — реальный человек, чьё имя стало синонимом одного из самых чудовищных медицинских преступлений в истории США.

В течение шестнадцати лет, перемещаясь по больницам Нью-Джерси и Пенсильвании под видом заботливого медработника, он систематически лишал жизни десятки, а по некоторым подсчётам — до четырёхсот беспомощных пациентов.

«Я не киллер»

«Я не киллер» — это смесь чёрной комедии и криминального триллера. Его герой, профессор философии Гэри Джонсон, начинает сотрудничать с полицией, внедряясь в криминальный мир под прикрытием. Его роль — изображать наёмного убийцу, чтобы выявлять и ловить тех, кто ищет киллеров для решения своих проблем.

Ситуация резко усложняется, когда в его жизнь входит женщина, которая просит его избавиться от собственного мужа. Профессор, вопреки всему, влюбляется в неё, и его миссия под прикрытием превращается в личную драму, где границы между ролью и реальностью полностью стираются.

Сюжет рассказывает про Гэри Джонсона — легендарного консультанта полиции Хьюстона. Этот человек на протяжении десятилетий вёл двойную жизнь.

Джонсон не просто «изображал» киллера — он детально вживался в роль, выстраивая доверительные отношения с преступниками, и тем самым предоставляя правоохранительным органам уникальную возможность предотвращать заказные убийства на стадии их планирования.

«Дурные деньги»

Это сатирическая драма о невероятной финансовой авантюре, которую устроили обычные люди. Сюжет вращается вокруг группы мелких инвесторов с форума Reddit, которые, вдохновившись идеями харизматичного видеоблогера, начали массово скупать акции одной компании. Их действия превратились в настоящую революцию, бросив вызов гигантам Уолл-стрит и поставив под удар могущественные хедж-фонды.

В основе фильма «Дурные деньги» лежат реальные события января 2021 года. Пользователи сообщества, координируя свои действия в сети, обрушили котировки акций убыточной сети магазинов, в которые крупные фонды ставили на падение. Это привело к колоссальному, взрывному росту стоимости акций и многомиллиардным потерям для профессионалов с Уолл-стрит.

«Ирландец»

«Ирландец» Мартина Скорсезе — это масштабная криминальная сага, рассказывающая о жизни и воспоминаниях киллера Фрэнка Ширана, который долгие годы был связан с итало-американской мафией. Зрители погружаются в преступный мир Америки середины прошлого века, где переплетались судьбы гангстеров, профсоюзных боссов и политиков.

Фильм основан на нашумевшей книге Чарльза Брандта, которая построена на реальных признаниях самого Фрэнка Ширана. В них он утверждал, что на протяжении десятилетий был наёмным убийцей на службе у мафии, и лично взял на себя ответственность за самое громкое исчезновение в истории США — убийство Джимми Хоффы в 1975 году.

«Красивый, плохой, злой»

«Красивый, плохой, злой» — это биографическая драма, которая показывает одну из самых мрачных глав в истории преступлений. Зрители смотрят на события глазами Элизабет Клепфер, подруги Теда Банди. Её история — это мучительная внутренняя борьба, попытка примирить обаятельного, внимательного и умного мужчину, в которого она была влюблена, с образом чудовищного серийного убийцы, каким его представляли все вокруг.

Фильм основан на реальной жизни Теда Банди — одного из самых печально известных серийных убийц Америки 1970-х годов. Его жертвами стали десятки молодых женщин.

