5 главных зарубежных премьер 2026 года на большом экране: эти фильмы точно соберут по миллиарду в прокате

7 января 2026 12:48
Кадры из фильмов «Супер Марио: Галактическое кино» (2026), «История игрушек 5» (2026), «Мстители: Судный день» (2026)

На них возлагают особые надежды.

Что-либо предсказывать — дело неблагодарное, мир меняется слишком быстро. Однако с киноиндустрией ситуация особая.

Из-за огромных сроков подготовки и сложности производства процессы здесь растягиваются на годы. Поэтому картины, уже официально запланированные на 2026 год, с большой вероятностью всё же выйдут в прокат.

Это даёт нам возможность заранее обсудить их коммерческие шансы. Интересно предположить, какой из будущих блокбастеров сумеет собрать наибольшую кассу и преодолеть заветную планку в миллиард долларов. Мы отобрали пять самых перспективных с этой точки зрения проектов.

«Супер Марио: Галактическое кино» (апрель)

Популярность братьев Марио остаётся невероятно высокой уже много лет. Их первое анимационное приключение на большом экране в 2023 году стало настоящим феноменом. Фильм «Братья Супер Марио в кино» собрал в мировом прокате более 1,36 миллиарда долларов, войдя в топ самых кассовых анимационных картин в истории.

Продолжение под названием «Супер Марио: Галактическое кино» перенесёт зрителей во вселенную игр Super Mario Galaxy. В историю добавятся новые любимые персонажи, такие как Боузер-младший, Йоши и Розалина.

Визуальная составляющая обещает стать ещё более впечатляющей. Всё это почти гарантирует фильму огромную аудиторию. У «Марио 2» есть все шансы не только повторить успех первой части, но и превзойти её по сборам, уверенно перешагнув планку в миллиард долларов.

Кадр из фильма «Супер Марио: Галактическое кино»

«Мандалорец и Грогу» (май)

Мир «Звёздных войн» не появлялся в большом кино с 2019 года. С тех пор Disney выпустил множество сериалов, но настоящим феноменом стал именно «Мандалорец» — история одинокого охотника и его необычного спутника.

Теперь продолжение этой саги выходит на новый уровень. Полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу» станет одной из главных кинозагадок 2026 года. Франшиза традиционно показывает отличные сборы, и у проекта есть все шансы на успех.

Однако возможен и подводный камень. Фильм, напрямую продолжающий сюжет сериала, может оказаться не слишком понятным для случайного зрителя. Это может отсечь часть аудитории, которая не следила за приключениями героев на стриминге.

Кадр из фильма «Мандалорец и Грогу»

«История игрушек 5» (июнь)

Анимационная франшиза «История игрушек» от студии Pixar — настоящая легенда. Третья часть и вовсе вошла в историю как первый мультфильм, собравший миллиард долларов. Даже четвёртая, казалось бы, необязательная часть, с лёгкостью преодолела этот финансовый рубеж.

Необходимость пятой части вызывает ещё больше вопросов. Однако сомневаться в её грядущем коммерческом успехе не приходится.

Вуди и Базз — иконы, за которыми зрители готовы идти в кинотеатры. Недавние примеры вроде «Зверополиса 2» и «Головоломки 2» наглядно показали, что аудитория по-прежнему жаждет встречи с любимыми героями прошлого, что гарантирует проекту огромный кассовый потенциал.

Кадр из фильма «История игрушек 5»

«Человек-паук: Совершенно новый день» (июль)

Среди всех супергероев, выходивших в сольные фильмы, Человек-паук — абсолютный лидер по сборам. Его последнее появление в «Нет пути домой» принесло в мировом прокате почти два миллиарда долларов, что стало грандиозным успехом для студии.

От новой части под названием «Совершенно новый день», вероятно, не стоит ждать таких же рекордов. Ведь в прошлый раз многих зрителей привлекла уникальная встреча трёх Пауков разных эпох. Однако Том Холланд и сам по себе является мощным «магнитом» для аудитории.

А с учётом того, что в фильме появятся такие персонажи, как Халк и Каратель, успех проекту практически обеспечен.

Кадр из фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

«Мстители: Судный день» (декабрь)

Самый очевидный кандидат на миллиардные сборы — новый суперкроссовер от Marvel. «Мстители: Судный день» станет главным релизом года, несмотря на некоторые спады в популярности франшизы. Её запаса прочности всё равно хватит, чтобы собрать внушительную сумму.

В этом фильме братья Руссо обещают объединить на экране не просто Мстителей. К ним должны присоединиться команды Громовержцев, Фантастическая четвёрка и даже Люди Икс. Такое масштабное событие истинные поклонники жанра точно не пропустят.

Дополнительный ажиотаж создаёт возвращение Роберта Дауни-младшего, на этот раз в роли ключевого антагониста. С таким составом и амбициями картина имеет все шансы побороться даже за планку в два миллиарда долларов, пишет автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильмов «Супер Марио: Галактическое кино» (2026), «Мандалорец и Грогу» (2026), «История игрушек 5» (2026), «Человек-паук: Совершенно новый день» (2026), «Мстители: Судный день» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
