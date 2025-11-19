5 фильмов ужасов для тех, кто обычно закрывает глаза на хоррорах: тут нет скримеров и прочих пугалок, зато от сюжета волосы дыбом

Эти ленты делают акцент не на страхе.

Многие люди совершенно не переносят фильмы ужасов. Это касается не только детей — даже взрослые зрители порой прячут глаза от экрана, хотя прекрасно понимают, что происходящее вымысел.

Однако не все хорроры стремятся напугать до дрожи. Существует целый ряд картин, которые формально относятся к жанру, но при этом совершенно нестрашные.

Они делают акцент на юморе, динамичном действии или даже трогательных моментах. Хоррор-комедии, мистические детективы, романтические истории с элементами ужаса — этот жанр гораздо разнообразнее, чем кажется. И вот пять ярких примеров таких необычных картин.

«Багровый пик» (2015)

«Багровый пик» Гильермо дель Торо часто называют ужасами, но на самом деле это изысканная готическая мелодрама. Фильм, возможно, не получил должного признания из-за маркетинговых неудач, однако он представляет собой удивительно атмосферную историю с элементами мистики.

Блестящий актерский состав создает неповторимую атмосферу викторианской Англии. Сюжет повествует о молодой женщине, которая после замужества переезжает в мрачный фамильный особняк и постепенно обнаруживает его сверхъестественных обитателей.

Картина идеально подходит для размеренного просмотра в осенний вечер, предлагая зрителю эстетическое наслаждение и погружение в таинственную историю.

«Армия мертвецов» (2021)

Зак Снайдер, известный по ремейку «Рассвета мертвецов», вновь обратился к зомби-тематике. На этот раз он создал для Netflix масштабный проект «Армия мертвецов».

Дэйв Батиста играет наемника, который с разношерстной командой профессионалов отправляется в охваченный эпидемией Лас-Вегас. Их цель — вскрыть казино и забрать огромную сумму денег.

Фильм скорее напоминает безумный боевик, чем классический хоррор. Здесь хватает перестрелок, зрелищных взрывов и динамичных погонь. Получился гибрид «Обители зла» и «Неудержимых», где зомби стали лишь фоном для головокружительных трюков и ограбления.

«Счастливого дня смерти» (2017)

«Счастливого дня смерти» предлагает зрителю оригинальную концепцию — худший день рождения в истории, который повторяется снова и снова. Студентка Три оказывается в ловушке временной петли, где её каждый раз преследует маньяк. Единственный способ разорвать этот круг — раскрыть личность убийцы.

Фильм сочетает элементы слэшера и комедии, создавая уникальный гибрид «Хэллоуина» и «Дня сурка». Получилась динамичная история с детективной загадкой.

«Зомби по имени Шон» (2003)

«Зомби по имени Шон» — это нестандартный взгляд на апокалипсис. Когда Лондон охватывает зомби-эпидемия, главный герой Шон предпочитает решать проблемы традиционным способом — отправляясь в любимый паб. Эдгар Райт создал уникальную комедию, где романтическая история переплетается с зомби-хаосом.

Саймон Пегг в роли Шона пытается как может спасти близких среди городского безумия. Картина мгновенно стала культовой благодаря своему остроумному сценарию и неожиданным сюжетным ходам.

«Дрожь земли» (1989)

«Дрожь земли» стала настоящей жемчужиной среди фильмов о монстрах. Кевин Бэйкон играет обычного парня, спасающегося от гигантских подземных червей. Картина удачно сочетает элементы ужасов и комедии, превращая пугающую концепцию в динамичное приключение.

