Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 фильмов ужасов для тех, кто обычно закрывает глаза на хоррорах: тут нет скримеров и прочих пугалок, зато от сюжета волосы дыбом

5 фильмов ужасов для тех, кто обычно закрывает глаза на хоррорах: тут нет скримеров и прочих пугалок, зато от сюжета волосы дыбом

19 ноября 2025 08:27
Кадры из фильмов «Багровый пик», «Счастливого дня смерти», «Дрожь земли»

Эти ленты делают акцент не на страхе.

Многие люди совершенно не переносят фильмы ужасов. Это касается не только детей — даже взрослые зрители порой прячут глаза от экрана, хотя прекрасно понимают, что происходящее вымысел.

Однако не все хорроры стремятся напугать до дрожи. Существует целый ряд картин, которые формально относятся к жанру, но при этом совершенно нестрашные.

Они делают акцент на юморе, динамичном действии или даже трогательных моментах. Хоррор-комедии, мистические детективы, романтические истории с элементами ужаса — этот жанр гораздо разнообразнее, чем кажется. И вот пять ярких примеров таких необычных картин.

«Багровый пик» (2015)

«Багровый пик» Гильермо дель Торо часто называют ужасами, но на самом деле это изысканная готическая мелодрама. Фильм, возможно, не получил должного признания из-за маркетинговых неудач, однако он представляет собой удивительно атмосферную историю с элементами мистики.

Блестящий актерский состав создает неповторимую атмосферу викторианской Англии. Сюжет повествует о молодой женщине, которая после замужества переезжает в мрачный фамильный особняк и постепенно обнаруживает его сверхъестественных обитателей.

Картина идеально подходит для размеренного просмотра в осенний вечер, предлагая зрителю эстетическое наслаждение и погружение в таинственную историю.

Кадр из фильма «Багровый пик»

«Армия мертвецов» (2021)

Зак Снайдер, известный по ремейку «Рассвета мертвецов», вновь обратился к зомби-тематике. На этот раз он создал для Netflix масштабный проект «Армия мертвецов».

Дэйв Батиста играет наемника, который с разношерстной командой профессионалов отправляется в охваченный эпидемией Лас-Вегас. Их цель — вскрыть казино и забрать огромную сумму денег.

Фильм скорее напоминает безумный боевик, чем классический хоррор. Здесь хватает перестрелок, зрелищных взрывов и динамичных погонь. Получился гибрид «Обители зла» и «Неудержимых», где зомби стали лишь фоном для головокружительных трюков и ограбления.

Кадр из фильма «Армия мертвецов»

«Счастливого дня смерти» (2017)

«Счастливого дня смерти» предлагает зрителю оригинальную концепцию — худший день рождения в истории, который повторяется снова и снова. Студентка Три оказывается в ловушке временной петли, где её каждый раз преследует маньяк. Единственный способ разорвать этот круг — раскрыть личность убийцы.

Фильм сочетает элементы слэшера и комедии, создавая уникальный гибрид «Хэллоуина» и «Дня сурка». Получилась динамичная история с детективной загадкой.

Кадр из фильма «Счастливого дня смерти»

«Зомби по имени Шон» (2003)

«Зомби по имени Шон» — это нестандартный взгляд на апокалипсис. Когда Лондон охватывает зомби-эпидемия, главный герой Шон предпочитает решать проблемы традиционным способом — отправляясь в любимый паб. Эдгар Райт создал уникальную комедию, где романтическая история переплетается с зомби-хаосом.

Саймон Пегг в роли Шона пытается как может спасти близких среди городского безумия. Картина мгновенно стала культовой благодаря своему остроумному сценарию и неожиданным сюжетным ходам.

Кадр из фильма «Зомби по имени Шон»

«Дрожь земли» (1989)

«Дрожь земли» стала настоящей жемчужиной среди фильмов о монстрах. Кевин Бэйкон играет обычного парня, спасающегося от гигантских подземных червей. Картина удачно сочетает элементы ужасов и комедии, превращая пугающую концепцию в динамичное приключение.

Кадр из фильма «Дрожь земли»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 свежих фильмов ужасов, которые шокируют с самого начала.

Фото: Кадры из фильмов «Армия мертвецов» (2021), «Багровый пик» (2015), «Счастливого дня смерти» (2017), «Зомби по имени Шон» (2003), «Дрожь земли» (1989)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новинка «Иллюзия обмана 3» — не единственный фильм про крутых фокусников: ловите еще 4 хита про мастеров трюков Новинка «Иллюзия обмана 3» — не единственный фильм про крутых фокусников: ловите еще 4 хита про мастеров трюков Читать дальше 17 ноября 2025
Без «Атаки титанов» или «Поднятия уровня в одиночку»: 5 самых пацанских аниме, которые бьют по нервам сильнее любого боевика Без «Атаки титанов» или «Поднятия уровня в одиночку»: 5 самых пацанских аниме, которые бьют по нервам сильнее любого боевика Читать дальше 18 ноября 2025
Вы когда-нибудь задумывались, почему хоббиты жуют без остановки? Тайна их организма, о которой Толкин промолчал Вы когда-нибудь задумывались, почему хоббиты жуют без остановки? Тайна их организма, о которой Толкин промолчал Читать дальше 17 ноября 2025
Если вас ничего не прошибает после «Черного зеркала»: эти 8 фантастических сериалов вернут мурашки Если вас ничего не прошибает после «Черного зеркала»: эти 8 фантастических сериалов вернут мурашки Читать дальше 17 ноября 2025
В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом? В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом? Читать дальше 17 ноября 2025
Тут и «Матрица», и «Тор», и «Планета обезьян»: Collider назвал 10 трилогий, которые испортили сами себя продолжениями Тут и «Матрица», и «Тор», и «Планета обезьян»: Collider назвал 10 трилогий, которые испортили сами себя продолжениями Читать дальше 15 ноября 2025
Пока ждем «Дюну-3», включаем 4 киноленты, которые погружают в фантастику не хуже Аракиса — стоят каждой потраченной минутки Пока ждем «Дюну-3», включаем 4 киноленты, которые погружают в фантастику не хуже Аракиса — стоят каждой потраченной минутки Читать дальше 15 ноября 2025
Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека Читать дальше 19 ноября 2025
Кинокритику Роджеру Эберту было трудно угодить, но эти 5 научно-фантастических фильма сумели: поставил им высшую оценку Кинокритику Роджеру Эберту было трудно угодить, но эти 5 научно-фантастических фильма сумели: поставил им высшую оценку Читать дальше 19 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше