5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет

Экстравагантные сюжеты Netflix давно стали поводом для мемов и интернет-шуток. Некоторые истории стриминга шокируют неподготовленных зрителей откровенностью, грубостью или эксцентричностью.

Кажется, что каталог платформы — не лучший выбор для семейного вечера со старшими родственниками. Но эти 5 фильмов Netflix не стыдно показать бабушкам и дедушкам.

«Диана Наяд»

История Дайаны Найад доказывает: настоящие мечты не имеют срока годности. В 60 лет известная пловчиха бросает вызов себе и стихии, поставив перед собой, казалось бы, невыполнимую цель.

Ее задача — вплавь преодолеть 177 километров бурного океана, отделяющих Кубу от Флориды. И сделать это без защитной клетки от акул. Этот заплыв становится испытанием не только для тела, но и для духа.

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»

Молодая писательница Джулиет случайно узнает о необычном клубе, который существовал на оккупированном немцами острове Гернси. За его забавным и немного странным названием скрывается трогательная история.

Во время войны группа жителей острова нашла необычный способ поддерживать друг друга. Они создали литературное сообщество, где книги стали лекарством от страха и одиночества.

«Энола Холмс»

Таланты Шерлока Холмса явно передались по наследству. Его младшая сестра Энола, обладающая недюжинным умом и наблюдательностью, в один прекрасный день обнаруживает, что их мать таинственно исчезла.

Не долго думая, юная сыщица пускается в рискованное расследование. Ей предстоит не только обвести вокруг пальца знаменитого брата, но и раскрыть куда более масштабный заговор, чем можно было предположить.

«В погоне за Бонни и Клайдом»

Техас, 1930-е годы. Легендарные грабители Бонни и Клайд становятся народными героями, бросая вызов закону. Их история обрастает романтическим ореолом, скрывающим жестокую реальность.

На их поимку отправляются бывшие полицейские — рейнджер Фрэнк Хеймер и его напарник Мэнни Голт. В отличие от парочки, ищущей славы, они ведут тихую методичную охоту.

«Дрянные старушки»

Героиня по имени Хелен оказывается в доме престарелых, где сталкивается с суровой реальностью — местным «дамским клубом» с жесткой иерархией, напоминающей школьные дебри.

Однако вместо того, чтобы смириться, Хелен решает бросить вызов установленным порядкам. Вскоре она обнаруживает, что за масками ворчливых старушек скрываются яркие личности.

