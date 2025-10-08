Меню
Киноафиша Статьи 5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет

8 октября 2025 08:56
Кадры из фильмов «Диана Наяд», «Энола Холмс», «Дрянные старушки»

Это теплые и выдержанные драмы.

Экстравагантные сюжеты Netflix давно стали поводом для мемов и интернет-шуток. Некоторые истории стриминга шокируют неподготовленных зрителей откровенностью, грубостью или эксцентричностью.

Кажется, что каталог платформы — не лучший выбор для семейного вечера со старшими родственниками. Но эти 5 фильмов Netflix не стыдно показать бабушкам и дедушкам.

«Диана Наяд»

История Дайаны Найад доказывает: настоящие мечты не имеют срока годности. В 60 лет известная пловчиха бросает вызов себе и стихии, поставив перед собой, казалось бы, невыполнимую цель.

Ее задача — вплавь преодолеть 177 километров бурного океана, отделяющих Кубу от Флориды. И сделать это без защитной клетки от акул. Этот заплыв становится испытанием не только для тела, но и для духа.

Кадр из фильма «Диана Наяд»

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»

Молодая писательница Джулиет случайно узнает о необычном клубе, который существовал на оккупированном немцами острове Гернси. За его забавным и немного странным названием скрывается трогательная история.

Во время войны группа жителей острова нашла необычный способ поддерживать друг друга. Они создали литературное сообщество, где книги стали лекарством от страха и одиночества.

Кадр из фильма «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»

«Энола Холмс»

Таланты Шерлока Холмса явно передались по наследству. Его младшая сестра Энола, обладающая недюжинным умом и наблюдательностью, в один прекрасный день обнаруживает, что их мать таинственно исчезла.

Не долго думая, юная сыщица пускается в рискованное расследование. Ей предстоит не только обвести вокруг пальца знаменитого брата, но и раскрыть куда более масштабный заговор, чем можно было предположить.

Кадр из фильма «Энола Холмс»

«В погоне за Бонни и Клайдом»

Техас, 1930-е годы. Легендарные грабители Бонни и Клайд становятся народными героями, бросая вызов закону. Их история обрастает романтическим ореолом, скрывающим жестокую реальность.

На их поимку отправляются бывшие полицейские — рейнджер Фрэнк Хеймер и его напарник Мэнни Голт. В отличие от парочки, ищущей славы, они ведут тихую методичную охоту.

Кадр из фильма «В погоне за Бонни и Клайдом»

«Дрянные старушки»

Героиня по имени Хелен оказывается в доме престарелых, где сталкивается с суровой реальностью — местным «дамским клубом» с жесткой иерархией, напоминающей школьные дебри.

Однако вместо того, чтобы смириться, Хелен решает бросить вызов установленным порядкам. Вскоре она обнаруживает, что за масками ворчливых старушек скрываются яркие личности.

Кадр из фильма «Дрянные старушки»

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки сентября.

Фото: Кадры из фильмов «Диана Наяд» (2023), «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» (2018), «Энола Холмс» (2020), «В погоне за Бонни и Клайдом» (2019), «Дрянные старушки» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
