5 лучших мотивирующих фильмов: «Легенда №17» и не только помогут начать 2026 год с чистого листа

Новый год — время не только для подведения итогов, но и для смелых мечтаний. Однако порой так сложно сформулировать свои желания и, что важнее, найти в себе силы начать путь к ним.

Часто самый неожиданный источник мотивации находится рядом — на экране. Правильно выбранная история может стать не просто развлечением, а мощной инструкцией к действию. Мы нашли кино, которое заставит вас немедленно записаться на тренировку, обновить резюме или купить билет в одну сторону.

«Легенда №17»

Лента «Легенда №17» рассказывает историю взлёта хоккеиста Валерия Харламова. Это путь целеустремлённого юноши, который добивается всего упорством и волей. Всё меняет страшная авария, после которой врачи ставят крест на его карьере.

Но Харламов не сдаётся. Он изнурительно разрабатывает травмированную ногу, чтобы успеть к решающему матчу против канадцев.

Преодолевая боль, он возвращается на лёд. В итоге именно его игра помогает советской команде совершить невозможное и доказать всему миру свою силу.

Фильм, прежде всего, — гимн упорству. Он о том, как важно идти до конца, даже когда никто вокруг не верит в успех.

«В погоне за счастьем»

Знаменитая картина «В погоне за счастьем» давно ставшая источником вдохновения, основана на реальной истории успеха трейдера Криса Гарднера. Его пакет акций сегодня стоит миллионы, но путь к этому был невероятно тяжёл.

Крис, оказавшись на улице, вынужден бороться за будущее не только для себя, но и для маленького сына. Его единственный шанс — пройти неоплачиваемую стажировку в престижной брокерской фирме, где на одно место претендуют 19 человек. Полгода без гарантий, без крыши над головой, с пустыми карманами.

«В погоне за счастьем» заряжает силой, напоминая, что даже в самой тёмной полосе нужно продолжать бороться, потому что удача чаще всего ждёт именно в конце этого трудного пути.

«Одержимость»

«Одержимость» — это история о студенте-барабанщике Эндрю, которого замечает легендарный, но тираничный дирижёр Флетчер. Герой готов на всё ради музыки, а его наставник верит, что истинный талант можно выковать только жестоким давлением.

Методы Флетчера выходят за все рамки: это унижения, психологическое и даже физическое насилие. Перед Эндрю стоит невыносимый выбор — сломаться под этим прессом или пройти через ад, чтобы доказать, что он достоин стать одним из великих.

Фильм собрал целую коллекцию наград, включая три «Оскара» — за монтаж, звук и за блистательную роль второго плана Дж. К. Симмонса. Также в копилке ленты «Золотой глобус», премии BAFTA и признание Гильдии киноактёров.

«CODA: Ребенок глухих родителей»

Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» рассказывает о Руби — 17-летней девушке, которая служит мостом между двумя мирами. Она единственная в своей глухой семье, кто может слышать. Это делает её незаменимой помощницей в их рыболовном бизнесе, но также и единственной, кто слышит музыку.

У Руби есть заветная мечта — петь и поступить в музыкальную школу. Однако её талант — это то, чего её родные никогда не смогут в полной мере понять и разделить. Девушка оказывается перед мучительным выбором: посвятить себя своему призванию или остаться опорой для семьи, которая без неё не справится.

Это очень личная и трогательная зарисовка о любви, долге и о том, как найти свой голос, даже если тебя никто вокруг не может услышать.

«Стажер»

Часто мы с тревогой смотрим в будущее, представляя пенсию и старость как бесконечный застой. Но главный герой фильма «Стажёр» видит всё иначе. Для Бена Уитакера, которого играет Роберт Де Ниро, выход на пенсию стал не концом, а новым увлекательным началом.

Он решает устроиться стажёром в модный интернет-магазин, где его начальницей оказывается молодая и харизматичная основательница компании Джулс Остин. Как приживётся человек с огромным жизненным опытом в коллективе, полном молодых амбиций? И самое главное — можно ли найти своё призвание и начать всё с чистого листа после 70? Именно на эти вдохновляющие вопросы и отвечает эта добрая и умная комедия.

