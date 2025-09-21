5 фильмов из 90-х, которые настолько абсурдны, что в их существование трудно поверить – но увидеть надо точно

Девяностые — время, когда кино балансировало между блокбастерами вроде «Титаника» и экспериментами, которые сегодня кажутся бредом наяву.

Голливуд и независимые студии то ли соревновались в безумии, то ли пытались перещеголять друг друга в странности. В итоге зрители получили картины, о которых невозможно говорить без вопроса: «И правда это сняли?» Вот пять примеров, достойных вашего внимания.

«Конспираторы наслаждений» (1996)

Ян Шванкмайер, мэтр чешского сюрреализма, создал фильм без единой реплики, но с целым калейдоскопом фетишей.

Гигантский цыплёнок из папье-маше, шарики теста в ушах и странные машины ради любви к телеведущей — этот киноопыт невозможно пересказать, его можно только пережить.

«Легендарная маска-трусики» (1991)

Япония девяностых выдала настоящую фантасмагорию: школьницы, монахини с оружием, алтарь для охлаждения пива и супергероиня с бельём на лице вместо маски.

Сюжет теряется где-то между мангой и абсурдом, но картинка завораживает.

«Гениальные младенцы» (1999)

Фильм, который пытался совместить CGI и младенцев с тайным языком. Кэтлин Тёрнер и Кристофер Ллойд играют злодеев, изучающих сверхразум малышей.

Анимированные рты детей пугали больше, чем любой хоррор, но проект всё же стал культовым антипамятником эпохи.

«Воины Доблести» (1997)

Четыре брата-врача профинансировали эпопею о кенгуру-мутантах, защищающих мистическую планету.

Люди в резиновых костюмах выглядели как страшный сон фаната «Черепашек-ниндзя». Потраченные 35 миллионов долларов ушли в никуда, но мир получил шедевр абсурда.

«Теодор Рекс» (1996)

Вупи Голдберг и её напарник-динозавр расследуют преступления и спасают мир от ледникового периода.

Голдберг пыталась отказаться, но её заставили сниматься через суд. В итоге фильм провалился, но стал легендой как пример того, что в девяностые возможно всё.

