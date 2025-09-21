Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 фильмов из 90-х, которые настолько абсурдны, что в их существование трудно поверить – но увидеть надо точно

5 фильмов из 90-х, которые настолько абсурдны, что в их существование трудно поверить – но увидеть надо точно

21 сентября 2025 17:09
5 фильмов из 90-х, которые настолько абсурдны, что в их существование трудно поверить – но увидеть надо точно

Главные сюрреалистические и безумные эксперименты десятилетия.

Девяностые — время, когда кино балансировало между блокбастерами вроде «Титаника» и экспериментами, которые сегодня кажутся бредом наяву.

Голливуд и независимые студии то ли соревновались в безумии, то ли пытались перещеголять друг друга в странности. В итоге зрители получили картины, о которых невозможно говорить без вопроса: «И правда это сняли?» Вот пять примеров, достойных вашего внимания.

«Конспираторы наслаждений» (1996)

Ян Шванкмайер, мэтр чешского сюрреализма, создал фильм без единой реплики, но с целым калейдоскопом фетишей.

Гигантский цыплёнок из папье-маше, шарики теста в ушах и странные машины ради любви к телеведущей — этот киноопыт невозможно пересказать, его можно только пережить.

5 фильмов из 90-х, которые настолько абсурдны, что в их существование трудно поверить – но увидеть надо точно

«Легендарная маска-трусики» (1991)

Япония девяностых выдала настоящую фантасмагорию: школьницы, монахини с оружием, алтарь для охлаждения пива и супергероиня с бельём на лице вместо маски.

Сюжет теряется где-то между мангой и абсурдом, но картинка завораживает.

5 фильмов из 90-х, которые настолько абсурдны, что в их существование трудно поверить – но увидеть надо точно

«Гениальные младенцы» (1999)

Фильм, который пытался совместить CGI и младенцев с тайным языком. Кэтлин Тёрнер и Кристофер Ллойд играют злодеев, изучающих сверхразум малышей.

Анимированные рты детей пугали больше, чем любой хоррор, но проект всё же стал культовым антипамятником эпохи.

5 фильмов из 90-х, которые настолько абсурдны, что в их существование трудно поверить – но увидеть надо точно

«Воины Доблести» (1997)

Четыре брата-врача профинансировали эпопею о кенгуру-мутантах, защищающих мистическую планету.

Люди в резиновых костюмах выглядели как страшный сон фаната «Черепашек-ниндзя». Потраченные 35 миллионов долларов ушли в никуда, но мир получил шедевр абсурда.

5 фильмов из 90-х, которые настолько абсурдны, что в их существование трудно поверить – но увидеть надо точно

«Теодор Рекс» (1996)

Вупи Голдберг и её напарник-динозавр расследуют преступления и спасают мир от ледникового периода.

Голдберг пыталась отказаться, но её заставили сниматься через суд. В итоге фильм провалился, но стал легендой как пример того, что в девяностые возможно всё.

Источник: дзен-канал ShadowTavern

Также прочитайте: Сейчас модно экранизировать Пушкина, но этот советский триллер уже не переплюнуть —«Нику» и «Золотых овнов» просто так не вручают

Фото: Кадры из фильмов «Теодор Рекс» (1996), «Воины Доблести» (1997), «Конспираторы наслаждений» (1996), «Легендарная маска-трусики» (1991), «Гениальные младенцы» (1999)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Читать дальше 28 сентября 2025
Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы о монстрах не пугают — они выворачивают наизнанку страхи, о которых мы молчим Эти фильмы о монстрах не пугают — они выворачивают наизнанку страхи, о которых мы молчим Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Читать дальше 27 сентября 2025
Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Читать дальше 27 сентября 2025
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино Читать дальше 26 сентября 2025
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше