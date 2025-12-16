5 фильмов для создания настоящего зимнего настроения: №4 снял сам Никита Михалков

Некоторые фильмы обладают удивительной магией — они могут создать ощущение зимы, даже если за окном ещё никак не ляжет снег или когда он уже стремительно растаял. Это происходит благодаря особому сочетанию образов, звуков и настроения, которое погружает зрителей в зимнюю сказку.

Даже сюжеты часто завязаны на подготовке к Новому году, Рождеству, испытаниях, которые несёт с собой холод, или, наоборот, на особом тепле человеческих отношений, которое ярче всего ощущается именно зимой. Собрали 5 таких картин.

«Замерзшая из Майами»

Молодой амбициозной специалистке Люси Хилл, привыкшей к гламуру, роскошным платьям и стремительной карьере в Майами, приходится столкнуться с неожиданным вызовом. Её отправляют в командировку в далёкую и холодную Миннесоту.

Чтобы выполнить свою задачу, Люси предстоит не просто приспособиться к суровому климату, с которым её гардероб явно не справится. Ей придётся найти общий язык с местными жителями, которые отнюдь не горят желанием встречать «южную принцессу» с распростёртыми объятиями.

«День сурка»

Фильм режиссёра Харольда Рэмиса «День сурка» давно стал классикой, покорив всех, кто его видел. В главной роли снялся неподражаемый Билл Мюррей, а его партнёрами выступили Энди Макдауэлл и Крис Эллиот.

История разворачивается вокруг 2 февраля — особой даты для маленького американского городка Панксатони, где ежегодно проходит традиционный праздник «День сурка». На это мероприятие, хотя и без всякого энтузиазма, приезжает циничный телеведущий-метеоролог Фил Коннорс, чтобы отработать очередной сюжет.

Однако после завершения фестиваля его ждёт шок: проснувшись утром, Фил обнаруживает, что для него завтра так и не наступило, и он снова вынужден прожить один и тот же день, из которого, кажется, нет выхода.

«А что насчет тебя?»

По сюжету фильма «А что насчет тебя?» управляющая пансионатом для пожилых людей вынуждена уехать на рождественские праздники. Она обращается за помощью к своей младшей сестре, прося ту на время её подменить.

Так для жизнерадостной девушки и четырёх эксцентричных постояльцев начинается необычное и очень весёлое приключение.

Режиссёру Энтони Бирну удалось передать на экране всю волшебную прелесть зимней поры — задорные игры в снежки, тёплую, почти домашнюю атмосферу и ощущение настоящего праздника.

«Сибирский цирюльник»

Представьте себе Россию 1885 года. В эту снежную сказку прибывает американец Дуглас МакКрекен со своим дерзким проектом — чудовищной паровой машиной для вырубки лесов, которую он романтично именует «Сибирский цирюльник».

Чтобы покорить сердца высшего света, он привозит неотразимую Джейн Каллахан. Судьба сводит её с юнкером Андреем Толстым раньше, чем с влиятельным генералом Радловым. Между ними вспыхивает страсть, но ревность влиятельного офицера оборачивается для Андрея катастрофой — он оказывается в сибирской ссылке.

История делает неожиданный прыжок на десять лет вперёд, в американский военный лагерь, где молодой кадет отчаянно спорит с сержантом о музыке Моцарта. И зритель понимает: перед ним сын тех самых Джейн и Андрея.

Фильм прекрасно передает холодную и величественную красоту зимней царской России.

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Четверку детей Певенси отправляют подальше от лондонских бомбежек в странный дом эксцентричного профессора. Маленькая Люси, исследуя бесконечные комнаты, находит портал — и оказывается в царстве вечной зимы. Это Нарния, мир, закованный в лёд и молчание могуществом Белой Колдуньи.

Леса здесь стоят, усыпанные серебристым инеем, а под снегом скрывается древняя магия.

Один за другим через шкаф проходят все дети. Они знакомятся с говорящими бобрами, которые в уютной норке за чаем рассказывают о древнем пророчестве. Оказывается, появление двух сыновей Адама и двух дочерей Евы — знак скорого конца холодного правления Колдуньи.

Операторская работа превращает каждую сцену в живую картину, где холод ощущается физически.

