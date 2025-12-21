5 фильмов 2026 года, которые уже обречены на провал в прокате: в списке есть и блокбастер Тимура Бекмамбетова

Дорогие бюджеты, громкие имена и ностальгия — но всё это не спасло проекты, которые рискуют стать главными неудачами проката.

Каждый год Голливуд выпускает фильмы, которые выглядят как беспроигрышная ставка, но на деле оказываются финансовой ловушкой. 2026-й обещает быть особенно показателен: студии снова делают ставку на франшизы, ремейки и громкие имена, игнорируя усталость зрителей. Вот пять проектов, которым уже сейчас пророчат болезненный кассовый провал.

«Казнить нельзя помиловать»

Фантастический триллер Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом должен был стать серьёзным сольным высказыванием актёра вне франшиз. Но история детектива, сражающегося с ИИ-судьёй, выглядит холодной и искусственной. Слабый маркетинг, проблемная история с рейтингом и отсутствие «крючка» для зрителя делают «Казнить нельзя помиловать» одним из самых сомнительных релизов начала года.

«Крик 7»

Франшиза, которая уже дважды пыталась перезагрузиться, снова возвращается к истокам — и в этом её главная беда. Отказ от новых героев, хаотичные кадровые решения и попытка сыграть на ностальгии выглядят как жест отчаяния. «Крик 7» выходит в плотном хоррор-графике и рискует затеряться даже среди более смелых жанровых конкурентов.

«Властелины Вселенной»

170 миллионов бюджета, культ 80-х и Джаред Лето в роли Скелетора — звучит тревожно. Возрождение «Хи-Мэна» происходит слишком поздно и в эпоху, когда ностальгия уже перестала быть гарантией успеха. Чтобы выйти в плюс, фильму нужно невозможное — сборы уровня топовых Marvel-релизов, которых сегодня не достигают даже они сами.

«Скотный двор»

Анимационная экранизация Оруэлла от Энди Серкиса — проект рискованный по определению. Это не семейное кино и не артхаус в чистом виде. Смешанные отзывы после фестивальной премьеры и слабый прокатный потенциал делают «Скотный двор» одним из самых уязвимых релизов 2026 года.

«Angry Birds в кино 3»

Франшиза, популярность которой осталась в прошлом. Семилетний перерыв, смена детской аудитории и общее охлаждение к бренду превращают третью часть в запоздалый жест. Современные дети живут в мире Roblox и Fortnite — и возвращение «Злых птичек» вряд ли их заинтересует.

2026 год снова показывает: большие бюджеты и знакомые названия больше не гарантируют успеха. Зритель устал — и голосует кошельком.

