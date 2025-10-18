5 частей, 8 короткометражек и целый спин-офф: как посмотреть всю франшизу «Ледниковый период» и не сойти с ума

Первый мульт и четыре сиквела не дадут полной картины.

Казалось бы, ты просто хотел пересмотреть все части «Ледникового периода» — тот самый, где саблезубый тигр, ленивец и мамонт волокут человеческого детёныша сквозь ледяные пустоши. Но ты открываешь заветную вкладку и оказывается, что не все так просто: пять полнометражек, спин-офф про полуслепого хорька с британским акцентом, пачка короткометражек и даже крошечный финальный реверанс в 35 секунд — на случай, если ты ещё «в адеквате».

Как тут вообще разобраться, что за чем идёт и нужно ли вообще смотреть все эти короткометражки про белку?

Держитесь крепче за свои желуди — сейчас будет хронология.

Основная пятёрка — без сюрпризов

Вот они, пять официальных фильмов, по порядку выхода. И — внимание — именно в этом порядке их и стоит смотреть, если хочешь понять эволюцию героев, а не просто посмотреть, как белка снова и снова обламывается.

«Ледниковый период» (2002) Начало всех начал. Мамонт, ленивец, тигр — плюс человеческий малыш, которого надо вернуть. Минус — доверие между видами. Милый, смешной и всё ещё трогательный. «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» (2006) Льды тают, на подходе великая вода, и наш дружный табор пополняется новой героиней — мамонтом, который считает себя опоссумом. Не спрашивай. «Ледниковый период 3: Эра динозавров» (2009) Да, динозавры. Да, в ледниковый период. Просто прими это. Зато появляется Бак — тот самый безумный хорёк с повязкой на глазу, который станет героем спин-оффа. «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» (2012) Континенты расходятся, семейные драмы сгущаются, у Персика (дочери Манфреда и Элли) — переходный возраст. Ах да, белка по ошибке запускает дрейф материков. Нормально вообще. «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно» (2016) Кто-то кинул астероид в Землю — и этот кто-то, конечно, Скрет. Виноват всегда он. И всё это — пролог к...

Спин-офф от Disney: «Приключения Бака» (2022)

Когда Disney купил Fox и закрыл студию Blue Sky, продолжение «Ледникового периода» оказалось под угрозой вымирания. Но Mouse House решил не хоронить хорька — и выпустил отдельный фильм про Бака, где также появляются братья-опоссумы Крэш и Эдди.

Мнение фанатов разделилось, как Антарктида под лапами белки, но формально — это финал хронологии.

Что делать с короткометражками?

Их много. Почти все — про Скрета. Смотреть можно, но не обязательно — сюжет основной серии они не двигают, но добавляют юмора (и боли белке).

Хронология короткометражек:

«Потерянный орех» (2002) — сразу после первой части

«Не время для орехов» (2006) — путешествия во времени

«Сид, инструкция по выживанию» (2008) — Сид как вожатый. И это плохо.

«Скрат и континентальный излом» (2010–2011, два выпуска) — предвестие четвёртого фильма

«Космическая скратастрофа» (2015) — пролог к пятому

«Скрат: Разлученный» (2016) — эпилог пятого

«Конец» (2022) — финальный гэг: спустя 20 лет Скрет таки... получает желудь. Да, он это заслужил.

Итого: как смотреть?

Если хочешь просто понять сюжет — смотри 5 основных фильмов в порядке выхода, затем спин-офф. Если хочешь весь опыт, включая беличьи страдания — добавь короткометражки между полнометражками, в зависимости от привязки (см. выше).

Главное — не пытайся искать логику во вселенной, где белка отвечает за катаклизмы планетарного масштаба.

