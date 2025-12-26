495 674 просмотров меньше чем за 24 часа: зрители массово включают сборник лучших серий 2025 года «Маши и Медведя»

Создатели «Маши и Медведя» под Новый год сделали то, что сейчас делают все крупные студии и платформы — подвели итоги. Но вместо сухих рейтингов выпустили подарок для зрителей: один большой выпуск из лучших серий 2025 года.
Формат оказался точным попаданием в настроение декабря — за первые сутки подборка собрала почти полмиллиона просмотров и быстро разошлась по детским разделам видеосервисов.
Что вошло в новогодний сборник
В коллекцию попали десять эпизодов, которые лучше всего показали, чем для зрителей стал «Маша и Медведь» в 2025 году.
- «Бум-бум-барашек» (серия 129)
- «Званый гость» (серия 127)
- «Дело было в январе» (серия 149)
- «1 апреля — никому не верю» (серия 143)
- «Книжка-лягушка» (серия 151)
- «Лимонная лихорадка» (серия 132)
- «День варенья» (серия 6)
- «Летучий корабль» (серия 147)
- «Что-нибудь вкусненькое» (серия 79)
- «Всадник без головы» (серия 152)
Почему формат сработал
Пока стриминги, телеканалы и блогеры спорят о лучших проектах года, Animaccord предложила зрителям готовый ответ. Вместо длинных списков — один часовой ролик, который можно включить детям без паузы и перемоток. Такой подход оказался особенно востребованным в предновогодние дни, когда хочется простых и понятных радостей.
Почему «Маша и Медведь» снова в топе
Сериал остается редким примером проекта, который одинаково хорошо работает и как детское развлечение, и как семейный формат. Маша по-прежнему рушит границы, Медведь по-прежнему спасает ситуацию, а вместе они создают ту самую атмосферу уюта и юмора, ради которой этот мультфильм включают снова и снова.
Писали также, что в мультике «Маша и Медведь» нашли кучу отсылок к культовым фильмам СССР: минимум 6 пасхалок, и все — в одной серии.