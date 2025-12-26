Меню
495 674 просмотров меньше чем за 24 часа: зрители массово включают сборник лучших серий 2025 года «Маши и Медведя»

26 декабря 2025 21:02
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Всего в него вошло 10 эпизодов.

Создатели «Маши и Медведя» под Новый год сделали то, что сейчас делают все крупные студии и платформы — подвели итоги. Но вместо сухих рейтингов выпустили подарок для зрителей: один большой выпуск из лучших серий 2025 года.

Формат оказался точным попаданием в настроение декабря — за первые сутки подборка собрала почти полмиллиона просмотров и быстро разошлась по детским разделам видеосервисов.

Что вошло в новогодний сборник

В коллекцию попали десять эпизодов, которые лучше всего показали, чем для зрителей стал «Маша и Медведь» в 2025 году.

  1. «Бум-бум-барашек» (серия 129)
  2. «Званый гость» (серия 127)
  3. «Дело было в январе» (серия 149)
  4. «1 апреля — никому не верю» (серия 143)
  5. «Книжка-лягушка» (серия 151)
  6. «Лимонная лихорадка» (серия 132)
  7. «День варенья» (серия 6)
  8. «Летучий корабль» (серия 147)
  9. «Что-нибудь вкусненькое» (серия 79)
  10. «Всадник без головы» (серия 152)
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Почему формат сработал

Пока стриминги, телеканалы и блогеры спорят о лучших проектах года, Animaccord предложила зрителям готовый ответ. Вместо длинных списков — один часовой ролик, который можно включить детям без паузы и перемоток. Такой подход оказался особенно востребованным в предновогодние дни, когда хочется простых и понятных радостей.

Почему «Маша и Медведь» снова в топе

Сериал остается редким примером проекта, который одинаково хорошо работает и как детское развлечение, и как семейный формат. Маша по-прежнему рушит границы, Медведь по-прежнему спасает ситуацию, а вместе они создают ту самую атмосферу уюта и юмора, ради которой этот мультфильм включают снова и снова.

Писали также, что в мультике «Маша и Медведь» нашли кучу отсылок к культовым фильмам СССР: минимум 6 пасхалок, и все — в одной серии.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
