487 млн долларов — рекорд последнего «Заклятия» заставил передумать насчет финала: вот каким будет следующий фильм франшизы

С Эдом и Лоррейн Уорренами еще рано прощаться.

«Заклятие‑4: Последний обряд» логически завершал историю Уорренов. В конце они принимали решение отойти от активной деятельности, сосредоточиться на семье и консультировать людей только по телефону.

Предполагалось, что фильм поставит точку во всей серии лент. Однако прокатный успех картины изменил эти планы.

Собрав рекордные 487 миллионов долларов в мировом прокате, проект убедительно доказал свою коммерческую жизнеспособность. Этот триумф заставил студию пересмотреть решение и продолжить историю.

Приквел к фильму «Заклятие»

Студии официально анонсировали разработку приквела к основной саге. На этот раз зрители перенесутся в ранние годы становления знаменитых исследователей паранормального.

Такой ход с большой вероятностью означает смену актерского состава. Вера Фармига и Патрик Уилсон, ставшие лицами франшизы, скорее всего, уступят место новым исполнителям ролей Эда и Лоррейн Уоррен.

Работу над сценарием доверили проверенному дуэту — Ричарду Найнгу и Йену Голдбергу, которые уже участвовали в создании двух последних «Заклятий» и сиквела «Проклятия монахини».

Франшиза «Заклятие»

Вселенная «Заклятия» установила абсолютный рекорд в жанре хоррор. Девять картин этой киносерии, куда входят и спин-оффы об Аннабель и монахине, заработали в прокате впечатляющие 2,7 миллиарда долларов.

Особенно выгодной эту франшизу делает ее экономика — при сравнительно скромных бюджетах картины приносят студиям колоссальную прибыль.

Параллельно с кинопроектами развивается и телевизионное направление. HBO ведет работу над сериалом по мотивам «Заклятия», который станет продолжением истории полнометражных фильмов. Конкретные детали сюжета пока сохраняются в строжайшей тайне.

