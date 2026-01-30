Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 47 млн просмотров, отсылки к «Звёздным войнам» и рок-музыка: почему серия «Новые зубы Кроша» из «Смешариков» до сих пор популярна

47 млн просмотров, отсылки к «Звёздным войнам» и рок-музыка: почему серия «Новые зубы Кроша» из «Смешариков» до сих пор популярна

30 января 2026 18:37
Кадр из сериала «Смешарики»

Этот эпизод с удовольствием смотрят не только дети.

Эта серия «Смешариков» давно перестала быть просто детской. «Новые зубы Кроша» вышли много лет назад, но продолжают набирать просмотры и обсуждения — больше 47 миллионов только на YouTube. Для короткого 2D-эпизода это почти культовый статус.

Почему серия стала одной из самых популярных

Сюжет вроде бы простой: у Кроша выпадает молочный зуб. Но за этим бытовым страхом спрятана куда более взрослая история — про тревогу перед неизвестным, страх врачей, одиночество и желание всё решить самому. Крош не герой-победитель, он растерянный и напуганный, и в этом его легко узнать даже взрослым зрителям.

Авторы сознательно уводят серию от привычной «весёлой морали». Здесь много тишины, странных решений, тревожных пауз и ощущение, что герой действительно остался один на один со своей проблемой.

Отсылки, которые замечают не с первого раза

Серия буквально нашпигована культурными деталями. Камера Совуньи, приближающаяся к глазу, отсылает к «Острову сокровищ». Надпись R2D2 на аппаратах — прямой привет «Звёздным войнам». Музыкальное сопровождение с рок-интонациями работает не как фон, а как настроение.

Именно из-за этого «Новые зубы Кроша» давно смотрят не только дети. Это редкий пример серии, которая взрослеет вместе со зрителем и каждый раз читается по-новому.

Фото: Кадр из сериала «Смешарики»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Серия «Случай на рыбалке» из «Маши и Медведя» собрала более 220 млн просмотров: вот чем она так хороша (видео) Серия «Случай на рыбалке» из «Маши и Медведя» собрала более 220 млн просмотров: вот чем она так хороша (видео) Читать дальше 29 января 2026
116 067 529 просмотров — и это всего 4 минуты: вот какая серия «Лунтика» стала рекордной на YouTube и почему именно она (видео) 116 067 529 просмотров — и это всего 4 минуты: вот какая серия «Лунтика» стала рекордной на YouTube и почему именно она (видео) Читать дальше 28 января 2026
В оригинале так не было! Нашла 5 отличий мультсериала «Маши и Медведь» от настоящей сказки — зачем все так испоганили? В оригинале так не было! Нашла 5 отличий мультсериала «Маши и Медведь» от настоящей сказки — зачем все так испоганили? Читать дальше 27 января 2026
81 625 273 просмотра и ни одной лишней сцены: почему именно «Пчела» из «Фиксиков» стала настоящим хитом (видео) 81 625 273 просмотра и ни одной лишней сцены: почему именно «Пчела» из «Фиксиков» стала настоящим хитом (видео) Читать дальше 26 января 2026
Свежий российский мульт переплюнул «Машу и Медведя» с «Объяснялкиными»: взрослые включают детям – в итоге смотрят всей семьей Свежий российский мульт переплюнул «Машу и Медведя» с «Объяснялкиными»: взрослые включают детям – в итоге смотрят всей семьей Читать дальше 30 января 2026
Как у «Фиксиков»: простой рецепт домашнего мороженого для всей семьи — получится с первого раза Как у «Фиксиков»: простой рецепт домашнего мороженого для всей семьи — получится с первого раза Читать дальше 30 января 2026
Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Читать дальше 30 января 2026
Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения Читать дальше 29 января 2026
На Ближнем Востоке обожают этот русский мультик: речь не про «Машу и медведя» На Ближнем Востоке обожают этот русский мультик: речь не про «Машу и медведя» Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше