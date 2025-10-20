450 серий — и это еще не конец: посчитали, сколько часов жизни вы потратили на «Анатомию страсти» и ужаснулись

Проект идет в эфире уже 20 лет.

«Анатомия страсти» не зря обладает статусом самого продолжительного медицинского сериала в истории американского ТВ. Этот рекорд проект побил еще 6 лет назад.

Но новые эпизоды картины продолжают выходить. Более того, авторы даже не собираются пока завершать историю полюбившихся зрителям врачей.

Сколько серий в «Анатомии страсти»

Ещё в феврале 2019-го телеканал ABC показал 15-ю серию 15-го сезона «Анатомии страсти». Этот эпизод позволил проекту побить рекорд медицинских хитов, прежде принадлежавший сериалу «Скорая помощь». Она выходила с середины 90-х по 2009 год и насчитывала 331 серию.

Сейчас «Анатомия страсти» стала недосягаемым лидером. По данным на октябрь 2025 года, её «эпизодный счёт» достиг 450 серий. Если принять во внимание, что хронометраж одной примерно 42 минуты, то на просмотр всех зрители потратили уже 18 тысяч 900 минут, то есть 315 часов.

В настоящий момент продолжается показ 22-го сезона, который будет состоять из 18 эпизодов. После его финала общее количество серий достигнет отметки в 466.

22 сезон «Анатомии страсти»

22 сезон «Анатомии страсти» начинается с шокирующего события — гибели ключевого персонажа в первой же серии. Доктор Моника Белтран трагически погибает, оставляя коллег в состоянии потрясения, а зрителей — перед неожиданным поворотом.

Сюжет напрямую продолжает финал предыдущего сезона, где в результате газового взрыва в больнице создаётся критическая ситуация. Моника и Джулс, оказавшись в заблокированной операционной, продолжают экстренную операцию ребёнка, игнорируя нависшую угрозу.

Под завалами хирургического оборудования Моника получает несовместимые с жизнью травмы. В последние минуты она по рации направляет Джулс, помогая спасти юного пациента. Когда спасатели наконец пробиваются в помещение, жизнь мальчика вне опасности, но сама Белтран уже мертва.

Параллельно развивается возвращение Мередит Грей в медицинский центр. Она возглавляет амбициозный проект в области нейрохирургии, одновременно восстанавливая утраченные профессиональные и личные связи.

Среди других значимых сюжетных арок — осложнения беременности Джо, переосмысление отношений между Оуэном и Амелией, а также появление нового руководителя хирургического отделения.

