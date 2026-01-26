45 лучших советских фильмов — мнение Юлии Меньшовой и Владимира Меньшова: нет ни «Любовь и голуби», ни «Иронии судьбы»

Юлия Меньшова напомнила о кино, которое сегодня почти не включают «на фоне». В своем телеграм-канале она опубликовала список фильмов, рекомендованных студентам курса Владимира Меньшова.
Этот курс она продолжила после ухода отца, а список стал для учеников обязательным заданием на каникулы.
Эффект оказался неожиданным. Студенты вернулись ошеломленными: «У нас было такое кино?» и «У нас были такие артисты?» Вопросы не риторические. Шестидесятые — это время, когда советский кинематограф говорил честно, смело и на равных со зрителем.
Сам список Юлия сразу называет субъективным. Это фильмы, которые трогали ее лично и которые когда-то советовал отец.
Фильм
Фильм
«Шумный день» (1960)
«Ко мне, Мухтар» (1964)
«А если это любовь?» (1961)
«Двое» (1965)
«Девчата» (1961)
«Звонят, откройте дверь» (1965)
«Когда деревья были большими» (1961)
«Дети Дон Кихота» (1965)
«Девять дней одного года» (1962)
«Мне 20 лет» (1965)
«Дикая собака Динго» (1962)
«Айболит-66» (1966)
«Приходите завтра» (1963)
«Андрей Рублев» (1966)
«Родная кровь» (1963)
«Берегись автомобиля» (1966)
«Я шагаю по Москве» (1963)
«Женщины» (1966)
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964)
«Июльский дождь» (1966)
«Живет такой парень» (1964)
«Республика ШКИД» (1966)
«В огне брода нет» (1967)
«Старшая сестра» (1966)
«Женя, Женечка и Катюша» (1967)
«Короткие встречи» (1967)
«История Аси Клячиной, которая любила, да замуж не вышла» (1967)
«Три тополя на Плющихе» (1967)
«Еще раз про любовь» (1968)
«Служили два товарища» (1968)
«Адъютант его превосходительства» (1969)
«Гори, гори, моя звезда» (1969)
«Мама вышла замуж» (1969)
«Не горюй!» (1969)
«Преступление и наказание» (1969)
«Бег» (1970)
«Белое солнце пустыни» (1970)
«Белорусский вокзал» (1970)
«Внимание, черепаха» (1970)
«Жил певчий дрозд» (1970)
«Начало» (1970)
«Приключения желтого чемоданчика» (1970)
«Судьба резидента» (1970)
«На всю оставшуюся жизнь» (1975)
Это кино не про эффект, а про человека. Его не «смотрят залпом» — его проживают. И, возможно, именно поэтому студенты возвращаются с каникул не отдохнувшими, а немного другими.