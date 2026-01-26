Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 45 лучших советских фильмов — мнение Юлии Меньшовой и Владимира Меньшова: нет ни «Любовь и голуби», ни «Иронии судьбы»

45 лучших советских фильмов — мнение Юлии Меньшовой и Владимира Меньшова: нет ни «Любовь и голуби», ни «Иронии судьбы»

26 января 2026 14:44
Кадр из фильма «Женя, Женечка и Катюша» (1967)

Если вы не видели хотя бы половину — многое упустили.

Юлия Меньшова напомнила о кино, которое сегодня почти не включают «на фоне». В своем телеграм-канале она опубликовала список фильмов, рекомендованных студентам курса Владимира Меньшова.

Этот курс она продолжила после ухода отца, а список стал для учеников обязательным заданием на каникулы.

Эффект оказался неожиданным. Студенты вернулись ошеломленными: «У нас было такое кино?» и «У нас были такие артисты?» Вопросы не риторические. Шестидесятые — это время, когда советский кинематограф говорил честно, смело и на равных со зрителем.

Сам список Юлия сразу называет субъективным. Это фильмы, которые трогали ее лично и которые когда-то советовал отец.

Фильм

Фильм

«Шумный день» (1960)

«Ко мне, Мухтар» (1964)

«А если это любовь?» (1961)

«Двое» (1965)

«Девчата» (1961)

«Звонят, откройте дверь» (1965)

«Когда деревья были большими» (1961)

«Дети Дон Кихота» (1965)

«Девять дней одного года» (1962)

«Мне 20 лет» (1965)

«Дикая собака Динго» (1962)

«Айболит-66» (1966)

«Приходите завтра» (1963)

«Андрей Рублев» (1966)

«Родная кровь» (1963)

«Берегись автомобиля» (1966)

«Я шагаю по Москве» (1963)

«Женщины» (1966)

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964)

«Июльский дождь» (1966)

«Живет такой парень» (1964)

«Республика ШКИД» (1966)

«В огне брода нет» (1967)

«Старшая сестра» (1966)

«Женя, Женечка и Катюша» (1967)

«Короткие встречи» (1967)

«История Аси Клячиной, которая любила, да замуж не вышла» (1967)

«Три тополя на Плющихе» (1967)

«Еще раз про любовь» (1968)

«Служили два товарища» (1968)

«Адъютант его превосходительства» (1969)

«Гори, гори, моя звезда» (1969)

«Мама вышла замуж» (1969)

«Не горюй!» (1969)

«Преступление и наказание» (1969)

«Бег» (1970)

«Белое солнце пустыни» (1970)

«Белорусский вокзал» (1970)

«Внимание, черепаха» (1970)

«Жил певчий дрозд» (1970)

«Начало» (1970)

«Приключения желтого чемоданчика» (1970)

«Судьба резидента» (1970)

«На всю оставшуюся жизнь» (1975)

Это кино не про эффект, а про человека. Его не «смотрят залпом» — его проживают. И, возможно, именно поэтому студенты возвращаются с каникул не отдохнувшими, а немного другими.

Фото: Кадр из фильма «Женя, Женечка и Катюша» (1967)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пересмотрела «Москву слезам не верит» во взрослом возрасте — и наконец поняла, откуда у Гоши такой уровень жизни: вот кем он работал Пересмотрела «Москву слезам не верит» во взрослом возрасте — и наконец поняла, откуда у Гоши такой уровень жизни: вот кем он работал Читать дальше 26 января 2026
Это не продолжение «Полицейского с Рублевки», а даже круче: Петров и Бурунов впервые за 8 лет снялись вместе — очень жду премьеру Это не продолжение «Полицейского с Рублевки», а даже круче: Петров и Бурунов впервые за 8 лет снялись вместе — очень жду премьеру Читать дальше 26 января 2026
Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Читать дальше 26 января 2026
Петров против Янковского: актер раскрыл, почему его герой в третьем «Фишере» будет совсем другим (щепотка спойлеров) Петров против Янковского: актер раскрыл, почему его герой в третьем «Фишере» будет совсем другим (щепотка спойлеров) Читать дальше 26 января 2026
Первая секс-сцена в советском кино была задолго до «Интердевочки»: этот фильм посмотрели 37 000 000 человек Первая секс-сцена в советском кино была задолго до «Интердевочки»: этот фильм посмотрели 37 000 000 человек Читать дальше 26 января 2026
Угадайте названия советских фильмов только по трем словам: думала, тест проще простого, а застряла на втором же вопросе Угадайте названия советских фильмов только по трем словам: думала, тест проще простого, а застряла на втором же вопросе Читать дальше 26 января 2026
Переводим с языка «интердевочки» на русский: что значат слова Кисули о том, что она держит котов? Переводим с языка «интердевочки» на русский: что значат слова Кисули о том, что она держит котов? Читать дальше 26 января 2026
Сериалы от Netflix и других платформ, которые по непонятной причине не стали хитами в 2025 году, хотя у них были все шансы Сериалы от Netflix и других платформ, которые по непонятной причине не стали хитами в 2025 году, хотя у них были все шансы Читать дальше 26 января 2026
НТВ только разозлил зрителей премьерой сериала с Заворотнюк: «Наживаются на трагедии» НТВ только разозлил зрителей премьерой сериала с Заворотнюк: «Наживаются на трагедии» Читать дальше 25 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше