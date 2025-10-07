444 миллиона и ни одной сцены с эффектами: этот российский фильм легко обошел «Дракулу» и «Зверопоезд», став №1 в прокате

Меню
7 октября 2025 11:21
Кадр из фильма «Август»

Кинолента держит лидерство уже второй уикегд подряд.

В прокате сейчас творится парадокс. Пока одни новинки сыплются как осенние листья, зрители продолжают идти на фильм, который уже идёт вторую неделю подряд. Без супергероев, без 3D и громких имён — но с таким эффектом, что тишина в зале стоит до самых титров.

Лидер без шума и спецэффектов

По данным издания Kinobusiness военная драма «Август» во второй уик-энд вновь удержала лидерство. По данным Kinobusiness, за выходные она собрала 183–185 млн рублей, а общая касса перевалила за 444,4 млн.

Фильм Ильи Лебедева и Никиты Высоцкого преодолел отметку в миллион проданных билетов всего за десять дней проката. Средняя посещаемость — 24 человека на сеанс, что для серьёзной драмы — почти рекорд.

Кассовые итоги уик-энда

Фильм

Касса за уик-энд

Общие сборы

Средняя посещаемость

«Август»

183–185 млн ₽

444,4 млн ₽

24 чел./сеанс

«Дракула»

112–114 млн ₽

608,7 млн ₽

28 чел./сеанс

«(Не)искусственный интеллект»

36–37 млн ₽

36–37 млн ₽

13 чел./сеанс

«Мир в огне»

24–25 млн ₽

«Долгая прогулка»

34–35 млн ₽

263,5 млн ₽

«Зверопоезд»

28–28,5 млн ₽

181,4 млн ₽

Всего российские кинотеатры за уик-энд заработали около 590–600 млн рублей — меньше, чем неделей раньше, но всё равно впечатляюще.

Почему зрители возвращаются

События «Августа» переносят в 1944 год, в Западную Белоруссию, где после освобождения советских территорий продолжают действовать диверсанты. Фильм цепляет не боевыми сценами, а правдой — здесь чувствуется усталость, тишина и странное послевкусие войны, которая вроде закончилась, но всё ещё дышит где-то рядом.

Вместо блокбастеров — правда

В то время как «Дракула» Бессона и «(Не)искусственный интеллект» Чадова борются за внимание кассовыми приёмами, «Август» делает ставку на эмоции. И выигрывает — потому что сегодня зритель идёт не за зрелищем, а за ощущением, что всё это могло быть на самом деле.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из фильма «Август»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
