444 миллиона и ни одной сцены с эффектами: этот российский фильм легко обошел «Дракулу» и «Зверопоезд», став №1 в прокате

В прокате сейчас творится парадокс. Пока одни новинки сыплются как осенние листья, зрители продолжают идти на фильм, который уже идёт вторую неделю подряд. Без супергероев, без 3D и громких имён — но с таким эффектом, что тишина в зале стоит до самых титров.
Лидер без шума и спецэффектов
По данным издания Kinobusiness военная драма «Август» во второй уик-энд вновь удержала лидерство. По данным Kinobusiness, за выходные она собрала 183–185 млн рублей, а общая касса перевалила за 444,4 млн.
Фильм Ильи Лебедева и Никиты Высоцкого преодолел отметку в миллион проданных билетов всего за десять дней проката. Средняя посещаемость — 24 человека на сеанс, что для серьёзной драмы — почти рекорд.
Кассовые итоги уик-энда
|
Фильм
|
Касса за уик-энд
|
Общие сборы
|
Средняя посещаемость
|
«Август»
|
183–185 млн ₽
|
444,4 млн ₽
|
24 чел./сеанс
|
«Дракула»
|
112–114 млн ₽
|
608,7 млн ₽
|
28 чел./сеанс
|
«(Не)искусственный интеллект»
|
36–37 млн ₽
|
36–37 млн ₽
|
13 чел./сеанс
|
«Мир в огне»
|
24–25 млн ₽
|
—
|
—
|
«Долгая прогулка»
|
34–35 млн ₽
|
263,5 млн ₽
|
—
|
«Зверопоезд»
|
28–28,5 млн ₽
|
181,4 млн ₽
|
—
Всего российские кинотеатры за уик-энд заработали около 590–600 млн рублей — меньше, чем неделей раньше, но всё равно впечатляюще.
Почему зрители возвращаются
События «Августа» переносят в 1944 год, в Западную Белоруссию, где после освобождения советских территорий продолжают действовать диверсанты. Фильм цепляет не боевыми сценами, а правдой — здесь чувствуется усталость, тишина и странное послевкусие войны, которая вроде закончилась, но всё ещё дышит где-то рядом.
Вместо блокбастеров — правда
В то время как «Дракула» Бессона и «(Не)искусственный интеллект» Чадова борются за внимание кассовыми приёмами, «Август» делает ставку на эмоции. И выигрывает — потому что сегодня зритель идёт не за зрелищем, а за ощущением, что всё это могло быть на самом деле.
