41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»

Многие экранизации по романам Стивена Кинга приводит фанатов в восторг. Например, то же самый «Бегущий человек» 2025 года. Кстати, именно в 2025 году было немало экранизаций Кинга, которые были весьма успешными. Именно поэтому сложно поверить, что у писателя могут быть забытые экранизации. Однако одна такая точно есть. Речь идет о фильме 1985 года «Серебряная пуля».

Этот фильм практически нигде не мелькал за долгие годы. Однако именно его неожиданно включил в свой каталог сервис Tubi. Чем интересен фильм?

Это по-настоящему атмосферный хоррор, в котором жестокие убийства соседствуют с историей взросления мальчика-инвалида, вступившего в борьбу с оборотнем.

Картина выделяется героем на инвалидной коляске, обладающим яркой харизмой, и теплой «ламповой» атмосферой восьмидесятых. В течение фильма я буквально вместе с героями пыталась выяснить, кто является оборотнем. Сценарий картины был написан непосредственно Кингом, что оставляет фирменную психологичность. Фильм и страшный, и мотивирующий одновременно. Он показывает, насколько большое значение имеет сила духа.