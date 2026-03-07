Меню
Киноафиша Статьи 41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»

41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»

7 марта 2026 07:58
Кадр из фильма «Серебряная пуля»

Эта экранизация достойна просмотра!

Многие экранизации по романам Стивена Кинга приводит фанатов в восторг. Например, то же самый «Бегущий человек» 2025 года. Кстати, именно в 2025 году было немало экранизаций Кинга, которые были весьма успешными. Именно поэтому сложно поверить, что у писателя могут быть забытые экранизации. Однако одна такая точно есть. Речь идет о фильме 1985 года «Серебряная пуля».

Этот фильм практически нигде не мелькал за долгие годы. Однако именно его неожиданно включил в свой каталог сервис Tubi. Чем интересен фильм?

Это по-настоящему атмосферный хоррор, в котором жестокие убийства соседствуют с историей взросления мальчика-инвалида, вступившего в борьбу с оборотнем.

Картина выделяется героем на инвалидной коляске, обладающим яркой харизмой, и теплой «ламповой» атмосферой восьмидесятых. В течение фильма я буквально вместе с героями пыталась выяснить, кто является оборотнем. Сценарий картины был написан непосредственно Кингом, что оставляет фирменную психологичность. Фильм и страшный, и мотивирующий одновременно. Он показывает, насколько большое значение имеет сила духа.

Фото: Кадр из фильма «Серебряная пуля»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
