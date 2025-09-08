Меню
Киноафиша Статьи 400 квадратов, а она почти не выходила с кухни: самый большой дом на Вистерии Лейн принадлежал именно этой героине «Отчаянных домохозяек»

400 квадратов, а она почти не выходила с кухни: самый большой дом на Вистерии Лейн принадлежал именно этой героине «Отчаянных домохозяек»

8 сентября 2025 22:00
Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

У персонажа было роскошное жилье.

Вистерия Лейн давно перестала быть просто улицей из сериала «Отчаянные домохозяйки». Каждый дом здесь был тщательно подобран под свою хозяйку, отражая её сущность. Сьюзан, Габриэль, Бри и Линетт — жилища говорили о них красноречивее любых слов.

А вот у кого из них был самый большой особняк? Эта героиня не хвасталась своим достатком.

Сьюзан Майер, около 200 м²

Жизнь Сьюзан Майер протекала в солнечно-желтом коттедже, который казался воплощением ее мечтательной натуры. Аккуратный фасад с белоснежными ставнями скрывал уютный мирок.

Внутри царила атмосфера легкого творческого беспорядка. Мягкие диваны утопали в горках подушек, а на стенах висели милые сердцу безделушки.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Габриэль Солис, около 370 м²

Прямо напротив сиял викторианский особняк Габриэль Солис, который невозможно было не заметить. Его масштабы и детали мгновенно выдавали безупречный вкус и тягу хозяйки к прекрасному.

За внушительным фасадом скрывался мир роскоши: просторные комнаты с высокими потолками, огромные арочные окна.

Но настоящей жемчужиной была ванная комната с мраморными полами и изысканной отделкой. В центре возвышалась изящная ванна на подиуме.

Даже спальня с кроватью под романтичным балдахином выглядела как тщательно продуманная декорация из глянцевого журнала.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Линетт Скаво, около 250 м²

Линетт Скаво обитала в уютном зеленом доме, который идеально справлялся с ролью штаб-квартиры для её шумного семейства. Светло-голубые стены создавали ощущение простора, а прочные деревянные полы стойко выдерживали бесконечные детские забеги.

Открытая планировка первого этажа позволяло Линетт, даже готовя ужин, быть в центре всех событий и поддерживать видимость контроля над хаосом. Правда, места там было маловато для всех.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Бри Ван де Камп, около 400 м²

Безоговорочным лидером по площади владений на Вистерия Лейн оказалась Бри Ван де Камп. Её безупречный дом скрывал за своим идеальным фасадом мир порядка и традиционных ценностей.

Внутри царила атмосфера элегантности: массивная темная мебель, сияющие хрустальные люстры и столовая, где за стеклянными дверцами хранилась бесценная коллекция фарфора. Сердцем этого царства была огромная кухня, где Бри проводила часы, пишет автор Дзен-канала «Посмотрим, почитаем?».

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Отчаянных домохозяек».

Фото: Кадры из сериала «Отчаянные домохозяйки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
