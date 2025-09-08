400 квадратов, а она почти не выходила с кухни: самый большой дом на Вистерии Лейн принадлежал именно этой героине «Отчаянных домохозяек»

Вистерия Лейн давно перестала быть просто улицей из сериала «Отчаянные домохозяйки». Каждый дом здесь был тщательно подобран под свою хозяйку, отражая её сущность. Сьюзан, Габриэль, Бри и Линетт — жилища говорили о них красноречивее любых слов.

А вот у кого из них был самый большой особняк? Эта героиня не хвасталась своим достатком.

Сьюзан Майер, около 200 м²

Жизнь Сьюзан Майер протекала в солнечно-желтом коттедже, который казался воплощением ее мечтательной натуры. Аккуратный фасад с белоснежными ставнями скрывал уютный мирок.

Внутри царила атмосфера легкого творческого беспорядка. Мягкие диваны утопали в горках подушек, а на стенах висели милые сердцу безделушки.

Габриэль Солис, около 370 м²

Прямо напротив сиял викторианский особняк Габриэль Солис, который невозможно было не заметить. Его масштабы и детали мгновенно выдавали безупречный вкус и тягу хозяйки к прекрасному.

За внушительным фасадом скрывался мир роскоши: просторные комнаты с высокими потолками, огромные арочные окна.

Но настоящей жемчужиной была ванная комната с мраморными полами и изысканной отделкой. В центре возвышалась изящная ванна на подиуме.

Даже спальня с кроватью под романтичным балдахином выглядела как тщательно продуманная декорация из глянцевого журнала.

Линетт Скаво, около 250 м²

Линетт Скаво обитала в уютном зеленом доме, который идеально справлялся с ролью штаб-квартиры для её шумного семейства. Светло-голубые стены создавали ощущение простора, а прочные деревянные полы стойко выдерживали бесконечные детские забеги.

Открытая планировка первого этажа позволяло Линетт, даже готовя ужин, быть в центре всех событий и поддерживать видимость контроля над хаосом. Правда, места там было маловато для всех.

Бри Ван де Камп, около 400 м²

Безоговорочным лидером по площади владений на Вистерия Лейн оказалась Бри Ван де Камп. Её безупречный дом скрывал за своим идеальным фасадом мир порядка и традиционных ценностей.

Внутри царила атмосфера элегантности: массивная темная мебель, сияющие хрустальные люстры и столовая, где за стеклянными дверцами хранилась бесценная коллекция фарфора. Сердцем этого царства была огромная кухня, где Бри проводила часы, пишет автор Дзен-канала «Посмотрим, почитаем?».

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Отчаянных домохозяек».