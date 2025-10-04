40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья

Цены на квартиры в здании слишком высоки.

Советское кино часто снимали в реальных местах, а не в павильонах. Такие картины, как «Бриллиантовая рука» или «Иван Васильевич меняет профессию», прославили многие здания по всему Союзу.

Чаще всего для съемок выбирали обычные жилые дома. В них разворачивались ключевые события историй.

Со временем они ветшали, и сейчас нередко уже остаются жильем эконом-класса. А вот купить квартиру в доме главной героини «Москвы слезам не верит» теперь могут только очень состоятельные семьи.

Дом из «Москвы слезам не верит»

В своей картине Владимир Меньшов запечатлел знаковые московские локации. Дом, куда перебралась героиня после карьерного взлета, стал настоящей звездой после выхода мелодрамы.

Зрители запомнили его фасад по ключевым сценам. Например, когда Катерина выбегает на работу или когда Гоша ждет ее у входа.

Однако в реальности даже директор завода в те годы не смог бы там поселиться. В 1970-е квартиры в этом здании по адресу Мосфильмовская улица, 11, выделялись только высшим чинам Министерства обороны. В народе такие дома с легкой иронией прозвали «генеральскими».

Как выглядят здания сейчас

Эти многоэтажки до сих пор украшают московские улицы. Их статус со временем несколько изменился, но престиж сохранился.

Главное достоинство таких домов — просторные квартиры с рациональной планировкой. Даже кухни в этих апартаментах редко бывают меньше 12 квадратных метров.

Однако за подобный комфорт приходится платить существенные суммы. Например, в том самом доме на Мосфильмовской, где поселилась героиня фильма, трехкомнатная квартира оценивается примерно в 40 миллионов рублей.

Вряд ли бы сейчас скромная мать-одиночка Катерина смогла позволить себе такое жилье даже на руководящей должности. Ипотека требует солидного первоначального взноса, а приобретение недвижимости за наличные средства была бы возможна, только если бы героиня «ударилась» в коррупцию.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Людмила из «Москва слезам не верит» не пригласила на вечеринку Тосю и Николая.