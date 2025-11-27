40 лет назад зрители «Противостояния» так и не увидели две серии: почему культовый детектив «порезали» перед выходом на экраны

В 1985 году зрители впервые увидели «Противостояние» — детектив по роману Юлиана Семёнова, ставший настоящей легендой советского телевидения. Хотя сегодня сериал считают культовым, его создателям пришлось столкнуться с недоверием цензоров.
Но главная тайна «Противостояния» кроется даже не в этом. Изначальную версию сериала так никто и не увидел — две серии были вырезаны перед показом и до сих пор остаются недоступными для широкой аудитории.
Замысел «Противостояния»
Изначально «Противостояние» задумывалось как восьмисерийная картина, смело показывающая растерянность людей в первые военные годы. Однако цензура предъявила создателям около 400 претензий, посчитав, что зрители не готовы к такой правде о войне.
В итоге из фильма исчезли целые сюжетные линии, оставив лишь шестисерийную детективную историю.
«Мы боролись за отснятый материал, но не вышло. Из глубокой драмы о времени получилась типичная и упрощенная погоня за преступником», — с грустью говорил исполнитель главной роли Олег Басилашвили.
Актеры «Противостояния»
На главную роль в «Противостоянии» выбрали Олега Басилашвили, хотя изначально рассматривали и других звёзд. Для роли его антагониста Кротова режиссёр взял малоизвестного тогда Андрея Болтнева, с которым уже работал ранее.
Многие зрители до сих пор спорят о несправедливости — ведь Болтнев, чей персонаж многим запомнился ярче, получил гораздо меньшую зарплату. Однако разрыв в оплате объяснялся не только актёрским мастерством.
Здесь сыграли роль и статус Басилашвили как народного артиста, и количество съёмочных дней, и сложившиеся в советском кинопроизводстве системы расчётов.
В результате звезда «Служебного романа» почти за календарный год съемок заработал 9408 рублей, а Болтнев — лишь 1680.
Ранее портал «Киноафиша» писал о скрытом подтексте в сериале.