Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 40 лет назад зрители «Противостояния» так и не увидели две серии: почему культовый детектив «порезали» перед выходом на экраны

40 лет назад зрители «Противостояния» так и не увидели две серии: почему культовый детектив «порезали» перед выходом на экраны

27 ноября 2025 17:09
Кадр из сериала «Противостояние»

Об этом очень сожалел исполнитель главной роли Олег Басилашвили.

В 1985 году зрители впервые увидели «Противостояние» — детектив по роману Юлиана Семёнова, ставший настоящей легендой советского телевидения. Хотя сегодня сериал считают культовым, его создателям пришлось столкнуться с недоверием цензоров.

Но главная тайна «Противостояния» кроется даже не в этом. Изначальную версию сериала так никто и не увидел — две серии были вырезаны перед показом и до сих пор остаются недоступными для широкой аудитории.

Замысел «Противостояния»

Изначально «Противостояние» задумывалось как восьмисерийная картина, смело показывающая растерянность людей в первые военные годы. Однако цензура предъявила создателям около 400 претензий, посчитав, что зрители не готовы к такой правде о войне.

В итоге из фильма исчезли целые сюжетные линии, оставив лишь шестисерийную детективную историю.

«Мы боролись за отснятый материал, но не вышло. Из глубокой драмы о времени получилась типичная и упрощенная погоня за преступником», — с грустью говорил исполнитель главной роли Олег Басилашвили.

Кадр из сериала «Противостояние»

Актеры «Противостояния»

На главную роль в «Противостоянии» выбрали Олега Басилашвили, хотя изначально рассматривали и других звёзд. Для роли его антагониста Кротова режиссёр взял малоизвестного тогда Андрея Болтнева, с которым уже работал ранее.

Многие зрители до сих пор спорят о несправедливости — ведь Болтнев, чей персонаж многим запомнился ярче, получил гораздо меньшую зарплату. Однако разрыв в оплате объяснялся не только актёрским мастерством.

Здесь сыграли роль и статус Басилашвили как народного артиста, и количество съёмочных дней, и сложившиеся в советском кинопроизводстве системы расчётов.

В результате звезда «Служебного романа» почти за календарный год съемок заработал 9408 рублей, а Болтнев — лишь 1680.

Кадр из сериала «Противостояние»

Ранее портал «Киноафиша» писал о скрытом подтексте в сериале.

Фото: Кадры из сериала «Противостояние»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Как на самом деле должен был закончиться фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: цензура такое не смогла пропустить Как на самом деле должен был закончиться фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: цензура такое не смогла пропустить Читать дальше 27 ноября 2025
Варлей повезло: Селезнева объяснила, почему Гайдай отказал ей в роли Нины в «Кавказской пленнице» Варлей повезло: Селезнева объяснила, почему Гайдай отказал ей в роли Нины в «Кавказской пленнице» Читать дальше 27 ноября 2025
У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви Читать дальше 28 ноября 2025
С кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему? Эту пикантную деталь в «Служебном романе» не все заметили С кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему? Эту пикантную деталь в «Служебном романе» не все заметили Читать дальше 26 ноября 2025
Не Горбунков, а новый агент 007: две эти сцены в «Бриллиантовой руке» Гайдай подсмотрел в «бондиане» Не Горбунков, а новый агент 007: две эти сцены в «Бриллиантовой руке» Гайдай подсмотрел в «бондиане» Читать дальше 26 ноября 2025
Смотрели «Афоню» 100 раз — но только самые наблюдательные заметили, какие часы носил Борщев: между прочим, стоили целое состояние Смотрели «Афоню» 100 раз — но только самые наблюдательные заметили, какие часы носил Борщев: между прочим, стоили целое состояние Читать дальше 26 ноября 2025
Фильм «Девчата» вышел в 1961 году, но не потерял актуальности: вот от чего в восторге зумеры Фильм «Девчата» вышел в 1961 году, но не потерял актуальности: вот от чего в восторге зумеры Читать дальше 25 ноября 2025
Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы» Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы» Читать дальше 25 ноября 2025
«Худший мини-сериал в истории»: иностранцы посмотрели советских «Трех мушкетеров» и им, скажем мягко, не понравилось «Худший мини-сериал в истории»: иностранцы посмотрели советских «Трех мушкетеров» и им, скажем мягко, не понравилось Читать дальше 25 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше