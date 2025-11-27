40 лет назад зрители «Противостояния» так и не увидели две серии: почему культовый детектив «порезали» перед выходом на экраны

Об этом очень сожалел исполнитель главной роли Олег Басилашвили.

В 1985 году зрители впервые увидели «Противостояние» — детектив по роману Юлиана Семёнова, ставший настоящей легендой советского телевидения. Хотя сегодня сериал считают культовым, его создателям пришлось столкнуться с недоверием цензоров.

Но главная тайна «Противостояния» кроется даже не в этом. Изначальную версию сериала так никто и не увидел — две серии были вырезаны перед показом и до сих пор остаются недоступными для широкой аудитории.

Замысел «Противостояния»

Изначально «Противостояние» задумывалось как восьмисерийная картина, смело показывающая растерянность людей в первые военные годы. Однако цензура предъявила создателям около 400 претензий, посчитав, что зрители не готовы к такой правде о войне.

В итоге из фильма исчезли целые сюжетные линии, оставив лишь шестисерийную детективную историю.

«Мы боролись за отснятый материал, но не вышло. Из глубокой драмы о времени получилась типичная и упрощенная погоня за преступником», — с грустью говорил исполнитель главной роли Олег Басилашвили.

Актеры «Противостояния»

На главную роль в «Противостоянии» выбрали Олега Басилашвили, хотя изначально рассматривали и других звёзд. Для роли его антагониста Кротова режиссёр взял малоизвестного тогда Андрея Болтнева, с которым уже работал ранее.

Многие зрители до сих пор спорят о несправедливости — ведь Болтнев, чей персонаж многим запомнился ярче, получил гораздо меньшую зарплату. Однако разрыв в оплате объяснялся не только актёрским мастерством.

Здесь сыграли роль и статус Басилашвили как народного артиста, и количество съёмочных дней, и сложившиеся в советском кинопроизводстве системы расчётов.

В результате звезда «Служебного романа» почти за календарный год съемок заработал 9408 рублей, а Болтнев — лишь 1680.

