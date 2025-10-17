Меню
40 000 000 зрителей — и ни один не понял, почему бананы зеленые: тайна советского фильма «Старик Хоттабыч» раскрыта

17 октября 2025 18:08
Кадр из фильма «Старик Хоттабыч»

Этот случай стал символом наивного волшебства старого кино.

В сказке про джинна, ковёр-самолёт и советского пионера нашлось место даже экзотическим бананам. В фильме «Старик Хоттабыч» (1956) Женя Богорад возвращается из Индии с целой связкой этих фруктов — и зрители вдруг замечают: бананы-то зелёные! Ошибка реквизиторов? Или намёк на «незрелую» дружбу СССР с тропиками? На деле всё куда забавнее — и честнее.

Когда экзотика рисовалась по памяти

Режиссёр Геннадий Казанский снимал фильм в эпоху, когда бананы в Советском Союзе были редкостью примерно как единороги. Их не продавали ни в магазинах, ни на рынках, и даже сотрудники «Ленфильма» не имели ни малейшего представления, как выглядит спелый плод.

Поэтому реквизиторы поступили по-советски изобретательно: сделали муляжи из папье-маше и покрасили их… в зелёный. На вкус не проверяли — главное, красиво.

Кадр из фильма «Старик Хоттабыч»

СССР и неведомые фрукты

В те годы за границу выезжали единицы — дипломаты, артисты, журналисты. Азия оставалась далёкой мечтой, а заморские фрукты — загадкой из книг. Так что зелёные бананы на экране воспринимались не как ошибка, а как признак «индийского шика». Советский зритель был поражён самим фактом: оказывается, такие плоды вообще существуют!

Голливуд отдыхает

При этом сам фильм был техническим чудом своего времени. Казанскому поручили «затмить Голливуд» — и он справился: ковёр-самолёт, исчезающие ворота на стадионе, магические трюки Хоттабыча. За первые полгода ленту посмотрели более 40 миллионов зрителей. Да, бананы были фальшивыми, но восторг — самый настоящий.

Ляп, который только добавил очарования

Сегодня этот эпизод кажется милой деталью эпохи, напоминанием о времени, когда чудеса создавали не спецэффекты, а фантазия. Зелёные бананы из «Старика Хоттабыча» — символ того наивного, доброго кино, которое верило: если джинн захочет, даже муляжи станут настоящими, пишет автор Дзен-канала «Хомо люденс».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 незаслуженно забытых советских фильмов.

Фото: Кадр из фильма «Старик Хоттабыч»
Екатерина Адамова
