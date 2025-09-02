4 серии «Друзей», которые бесят современную молодежь: проблемы Росса и Джоуи устарели, а Моника — просто хищница

«Друзья» стали настоящей легендой сразу после выхода в 1994 году. Публика была заворожена потрясающим актерским составом проекта. За 10 сезонов ситком не испортил эти впечатления у фанатов.

Однако сейчас «Друзья» довольно сильно устарели. И некоторые серии выглядят слегка отталкивающие на фоне новой этики.

«Эпизод с метафорическим туннелем» (4 серия 3 сезона)

В серии Росс раздувает огромную проблему из-за того, что его сын играет в куклы. Вероятно в 90-е это действительно было сложно принять некоторым отцам. Но фанаты ожидали большей эмоциональной глубины от такого опытного ученого, как Росс.

Для современных осознанных отцов в этом и вовсе нет никакой проблемы и делить игрушки для мальчиков и девочек больше не принято.

«Эпизод с ик-фактором» (22 серия, 1 сезон)

«Друзья» довольно много уделяли внимания отношениям персонажей, так как большую часть проекта герои были свободны и заводили много романов. Но эта серия доказывает, что шоу было слегка слишком легкомысленным.

В эпизоде Моника лжет о своем возрасте и знакомится с молодым человеком. Утром она узнает, что ему всего 17 лет. Сейчас в сериалах такая сюжетная линия вызвала бы огромный скандал. Но Моника просто отмахивается от этого.

«Эпизод с няней мужского пола» (6 серия, 9 сезон)

Свои границы Росс Геллер не смог раздвинуть даже к финалу проекта. Герой чувствует себя очень неуверенно из-за того, что у его дочери няня-мужчина, несмотря на то, что тот очень опытен.

Ближе к концу серии Росс проводит откровенный разговор с «бэбиситтером», который лишь подчеркивает его неуверенную натуру.

«Никогда не ненавидел Росса так сильно, как в этой серии. Уволил отличного работника за то, что он прекрасно справлялся со всем, что делал, да ещё и манипулятора включил», «Что такого в том, что мужчина работает няней? Росс завидует, что кто-то смог переплюнуть его в женственности?», — задаются вопросами фанаты.

«Эпизод с сумкой Джоуи» (13 серия 5 сезона)

И, наконец, в этой серии герои не только жестоко высмеивают друга за его предпочтения в стиле, но и намекают, что Джоуи носит сумку, неподобающую для мужчины. Современные зрители пожалели персонажа.

«Бедный Джо, сумка реально классная», «История с сумкой просто безумно смешная, только обидно за Джо, что его так и не поняли», «Сумка стильная, и Джоуи смотрелся с ней не плохо, даже жалко стало его», — отметили комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в чем был феномен сериала «Друзья».