Самые громкие свадьбы 2025 года: «снять» всю Венецию за 50 млн долларов как Безос или усадьбу в Подмосковье за 5,5 млн рублей как Бородина?

Звездные пары скрепляли отношения в этом году с размахом.

Кажется, в 2025 году звезды решили, что лучший способ отметить новый этап жизни — это сказать «да» перед алтарем. Прошедший год запомнится не только премьерами и наградами, но и целой чередой роскошных, трогательных и невероятно обсуждаемых свадебных церемоний.

Некоторые из таких венчаний были масштабными праздниками, похожими на съемки сказочного блокбастера. Мы собрали главные бракосочетания года.

Селена Гомес и Бенни Бланко

В сентябре случилось одно из самых тёплых и красивых событий в мире шоу-бизнеса: певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыканта и продюсера Бенни Бланко. Для своего особенного дня звезда приготовила сразу четыре уникальных свадебных платья, каждое из которых стало отдельным образом.

Молодожёны собрали самых близких людей в уединённом поместье в Санта-Барбаре. Среди гостей можно было увидеть давнюю подругу Селены Тейлор Свифт, музыканта Эда Ширана, а также коллег артистки по съёмкам в сериале «Убийства в одном здании».

Ксения Бородина и Николай Сердюков

В июне поклонников порадовала новость о свадьбе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Пара сначала официально расписалась, а спустя всего три недели устроила по-настоящему шикарный праздник для друзей и близких.

Для торжества они выбрали роскошную усадьбу в Подмосковье, которую преобразили до неузнаваемости. Пространство украсили большими зеркальными шарами, а к алтарю для невесты проложили целую дорожку из нежных пионов. Как позже выяснилось, организация этого волшебного дня обошлась молодожёнам в сумму более 5,5 миллионов рублей.

Мари Краймбрери и Дава

Весной певица Мари Краймбрери и популярный блогер, известный как Дава (Давид Манукян), сыграли тихую, почти тайную свадьбу. Они поделились трогательным видео со своей церемонии лишь в марте, подарив поклонникам неожиданную и очень личную новость.

Уже на первых кадрах со свадьбы внимательные фанаты заметили, что невеста ждёт ребёнка. Их догадки вскоре подтвердились: спустя несколько месяцев счастливые молодожёны официально объявили, что впервые стали родителями.

Джефф Безос и Лорен Санчес

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес, без сомнения, стала главной светской темой лета. К этому событию пара готовилась два года, и результат превзошёл все ожидания.

Мероприятие растянулось на целых три дня в июне и превратилось в настоящий фестиваль роскоши. Сама церемония прошла на живописном итальянском острове Сан-Джорджо Маджоре, а грандиозный приём устроили в историческом здании «Арсенала».

Образ невесты стал отдельным произведением искусства: для первого дня Лорен Санчес выбрала потрясающее кружевное платье от Dolce & Gabbana, на создание которого ушло более 900 часов кропотливой ручной работы.

Поздравить новобрачных собрались все звезды — около 200 гостей, среди которых были Леонардо ДиКаприо, Ким Кардашьян, Билл Гейтс и десятки других знаменитостей и миллиардеров. По подсчётам экспертов, эта сказочная свадьба обошлась паре почти в 50 миллионов долларов.

