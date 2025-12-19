4 самые странные теории фанатов сериала «Одна из многих»: похоже, Кэрол — не та, кем кажется

Сериал «Одна из многих» на Apple TV+ мгновенно стал хитом. Его история начинается с события, которое переворачивает мир с ног на голову.

Учёные улавливают из космоса таинственный сигнал и, расшифровав его, получают чертежи для создания вируса. Когда этот вирус выходит из-под контроля, он превращает всех в единый, миролюбивый и невероятно эффективный коллективный разум. Люди теряют себя, но обретают странное счастье.

На всей планете остаётся лишь тринадцать человек, невосприимчивых к вирусу. И среди них Кэрол Стурка.

Проект стал дебютом Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие», для Apple TV+. С момента старта сериал взлетел в рейтингах и побил рекорды платформы по просмотрам.

Но главное — он породил невероятную волну обсуждений. Фанаты скрупулёзно разбирают каждый кадр, выискивают скрытые смыслы в репликах и строят порой самые невероятные теории о том, что же на самом деле происходит.

Злость Кэрол

В одном из ключевых моментов героиня Кэрол не выдерживает и даёт волю ярости. Её эмоциональный взрыв вызывает цепную реакцию в коллективном разуме, приводя к гибели множества людей.

Однако фанаты сериала предлагают более оптимистичную трактовку. Они считают, что на самом деле люди освободились. Эмоциональная волна Кэрол разрушила их связь с коллективным разумом, позволив им вновь обрести свою индивидуальность.

По другой версии, после этого свободу получает только один. Именно так, по мнению зрителей, могут появляться новые «иммунные». На это косвенно намекает сюжетная линия с другим невосприимчивым, которого находят в Парагвае как раз после первого случая, когда Кэрол потеряла контроль.

Прошлое Кэрол

Кэрол предстаёт перед зрителями как циничный автор, измотанная жизнью. Она испытывает трудности в общении и откровенно презирает даже своих поклонников.

Но у фанатов есть более глубокая теория. Они уверены, что еще обязательно покажут ключевую сцену из её прошлого. Скорее всего, в ней Кэрол совершит нечто ужасное по отношению к своей подруге Хелен или другому близкому человеку.

Её тяжёлые переживания и яростная ненависть к вирусу обретут новый смысл. Возможно, именно поэтому коллективный разум пугает её сильнее, чем кого-либо ещё.

Инопланетян не будет

Фанаты сериала убеждены, что, несмотря на инопланетное происхождение вируса, самих пришельцев мы так и не увидим. Их логика проста и основана на законах физики.

Сигнал пришёл с расстояния в 600 световых лет. Это значит, что даже если кто-то и отправил его намеренно, на обмен посланиями потребовались бы столетия. Такой временной масштаб делает прямое вторжение или диалог практически невозможными.

Поэтому популярна теория, что никакого грандиозного «плана захвата» попросту не существует. Вирус — это просто сложный «механизм», который люди по неосторожности активировали. Его создатели могли давно исчезнуть или даже не подозревать о существовании Земли.

Странные совпадения

Самую неожиданную деталь выдвинули в Сети иностранные зрители, хорошо разбирающиеся в авиации. Они заметили жуткое совпадение: номера самолётов, показанных в сериале, такие же, как у двух реальных лайнеров.

Оба этих настоящих самолёта разбились в январе 2001 года при почти одинаковых обстоятельствах: ошибка пилота, сложные погодные условия и крушение всего в десяти милях от цели.

Фанаты уверены — это не случайность, а тонкая подсказка. Если даже одна ошибка способна привести к катастрофе в реальном мире, то и эмоциональный сбой у Кэрол может обрушить всё хрупкое равновесие.

Кроме того, героиня в сериале летит авиакомпанией Wayfarer — той самой, которая стала причиной фатального крушения во вселенной «Во все тяжкие». Все решится 26 декабря, когда выйдет финал проекта.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как Гиллиган ловко замаскировал пасхалку к «Лучше звоните Солу» в новом сериале.