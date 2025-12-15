4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника

Четыре разные истории, четыре жанра и сразу несколько сильных конфликтов.

С 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER выходят новые российские сериалы — от детективов с личной драмой до семейной комедии и криминальной сатиры.

В центре каждого проекта — герой, оказавшийся в ситуации, где привычные правила больше не работают: бывший опер идёт против системы, моряк пытается доказать свою невиновность, семья учится жить по-новому, а криминальный «решала» внезапно осваивает нормы литературного языка.

«Тайный советник»

В сериале «Тайный советник» бывший оперативник Павел Костиков после тяжёлого ранения и гибели напарника переводится в аналитический отдел.

Формально он больше не участвует в расследованиях, но, когда адвокат Полина Смирнова берётся за дело с очевидными нестыковками, Костиков начинает собственное, неофициальное расследование.

История строится на противостоянии человека и системы, где правда не всегда совпадает с официальной версией.

Павла Костикова играет Евгений Шириков, Полину Смирнову — Елена Радевич. Также в сериале заняты Максим Линников, Виктор Рябов, Полина Долгова, Илья Арюпин, Санора Кирсанова и Юлия Юркевич.

Режиссёр проекта — Алан Дзоциев.

«Большая вода»

«Большая вода» начинается с возвращения. Моряк Егор Ермаков приезжает в родной посёлок после долгого отсутствия и почти сразу оказывается главным подозреваемым в убийстве друга детства.

Чтобы доказать свою непричастность, он вынужден искать убийцу сам и параллельно помогать следствию разбираться в череде странных событий. Это история о прошлом, которое не отпускает, и о том, как быстро родные места могут стать опасными.

Главную роль Егора исполняет Максим Емельянов. В сериале также снялись Анастасия Крылова, Александр Красовский, Сергей Перегудов, Сергей Яценюк, Яков Шамшин, Павел Петров, Азат Алимбаев, Ирина Петрова и другие.

Режиссёр — Леонид Пляскин.

«Праздники 3»

Третий сезон «Праздников» продолжает историю семьи Пыжовых, но смещает акценты.

Глава семьи выходит на пенсию и впервые сталкивается с вопросом, как жить дальше, когда привычная роль больше не работает.

Дети строят собственную жизнь, отношения внутри семьи меняются, а бытовые конфликты становятся серьёзнее и острее.

По-прежнему Виктора Васильевича Пыжова играет Виталий Хаев, его жену — Мария Аронова. Также в сезоне заняты Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Сергей Канаев и Екатерина Поддубная.

Режиссёр третьего сезона — Борис Дергачёв.

«Великий и могучий»

В «Великом и могучем» криминальный «решала» Игорь неожиданно решает изменить жизнь ради любви.

Проблема в том, что мама его избранницы — мэр города. И она готова отдать дочь за него замуж при одном условии — если тот перестанет сквернословить и научится говорить правильно.

Герой становится учеником строгой преподавательницы русского языка, совмещая криминальные дела с уроками литературы.

Игоря играет Семён Молоканов, Лизу — Алёна Митрошина. В сериале также снялись Екатерина Ильина, Павел Стонт, Николай Иванов, Иван Батарев, Марк Вдовин, Юлия Волкова, Олег Васильков, Бесо Гатаев, Джалил Асретов, Максим Брагинец и Аким Бислимов.

Режиссёр проекта — Алексей Кокорин.

Также прочитайте: «Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7