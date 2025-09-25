4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)

После длинного рабочего дня хочется не загружать себя тяжелыми драмами, а включить что-то легкое, смешное и при этом небанальное.
В этой подборке — российские сериалы последних лет, которые удачно балансируют между юмором и живыми сюжетами. Они не перегружают, но при этом не скатываются в глупость.
«Девушки с Макаровым» (2021–2025)
История о строгом майоре полиции, которому в подчинение неожиданно достаются четыре наивные выпускницы академии.
Они совершают ошибки, попадают в нелепые ситуации, но именно это и делает сериал легким и забавным. А харизма актеров и рейтинг 8,5 на КиноПоиске подтверждают, что проект полюбился зрителям.
«Мастодонт» (2023–…)
Комедия о провинциальном чиновнике, который приезжает в Москву и неожиданно сталкивается с прошлым — своей юношеской любовью и дочерью, которая может оказаться его собственной.
Легкий тон, трогательные моменты и ироничный взгляд на столкновение поколений сделали сериал находкой для зрителей. Рейтинг на КиноПоиске — 7,7.
«Телохранители» (2023–2025)
Трое боксеров из Челябинска случайно превращаются в охранников известного адвоката.
Контраст между спортивным прошлым героев и их новой профессией рождает множество комичных моментов.
Динамичный сюжет и яркие персонажи помогли проекту получить рейтинг 8,3 на КиноПоиске.
«Корни» (2020–2022)
Сюжет строится вокруг амбициозного москвича, который возвращается в родной город ради сделки, но сталкивается с прошлым и людьми, которых оставил позади.
Ирония в сочетании с романтической линией сделали сериал популярным у зрителей. Рейтинг — 7,7.
Источник: дзен-канал Kinocentr
