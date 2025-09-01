4 причины, по которым «Дюна» 1984 года была лучше новой версии: даже Тимоти Шаламе не спас

«Дюна» 1984 года обычно считается одной из самых больших катастроф в истории научно-фантастического кино. Однако есть и любопытное мнение, что некоторые вещи в ней получились куда лучше, чем в версии Дени Вильнёва.

Актерский состав

Хотя у новых фильмов по «Дюне» один из самых звездных ансамблей Голливуда, версия каста 1984 года ближе к передаче сути персонажей книги. Пол Атрейдес — это сердце и душа франшизы, и Кайл МакЛоклен был идеальным выбором на его роль.

У Тимоти Шаламе нет никакой задорной юности Пола, он с первого кадра кажется слишком задумчивым. Да и Джейсон Момоа не очень убедительно выглядит в роли Дункана Айдахо.

Дизайн

У оригинального фильма не было множества технических возможностей. Поэтому от создателей потребовалось по-настоящему воплотить многое из книг в реальности. Это автоматически придает ленте более аутентичное ощущение, а декорации, костюмы и реквизит становятся запоминающимися.

Отход от канона

При любой адаптации режиссер вынужден привносить свои собственные штрихи в книгу. И Дэвид Линч не боялся расширять идеи исходного материала. А версия Вильнёва развивается буквально постранично, не предлагая ничего нового.

Полезная «странность»

Хотя книга Фрэнка Герберта и является одной из самых известных в мире фантастики, нельзя не признать, что она довольно странная и переполнена метафизикой и философией. Дэвид Линч не только не стал избегать таких деталей, но наоборот развил их. Достаточно вспомнить младшую сестру Пола, Алию, которая является малышкой с разумом взрослого.

Ее судьба сложилась печально — во взрослом возрасте она обезумела. У Вильнева сестра Пола предстает на экране сразу молодой девушкой в видениях героя. Дальше, в триквеле, режиссер тоже не покажет демонстрации того, как маленькая девочка справлялась со своими способностями.

